Где и во сколько смотреть матч Тунис – Франция: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Туниса и Франции сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Тунис занимает последнее место в группе D, имея на счету одно очко. В активе французов шесть очков, они уже обеспечили себе выход в плей-офф. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, который вмещает 45000 зрителей.

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Встреча состоится в среду, 30 ноября.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Франции является абсолютным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.39 и уверены в успехе команды. Победа Туниса кажется менее вероятной с коэффициентом 9.30, на ничью 1.39.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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