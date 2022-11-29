Где и во сколько смотреть матч Тунис – Франция: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Туниса и Франции сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Тунис занимает последнее место в группе D, имея на счету одно очко. В активе французов шесть очков, они уже обеспечили себе выход в плей-офф.
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- Встреча состоится в среду, 30 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
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