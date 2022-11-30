Тунис – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября

Сборные Туниса и Франции сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Команды трижды встречались друг с другом в истории: одна победа французов, две ничьих (3:1, 1:1, 1:1).

Франция уже вышла в плей-офф, Тунис занимает в группе последнее место с одним очком.

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Коэффициенты:

Победа Туниса – 9.30

Ничья – 5.10

Победа Франции – 1.39

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

Где смотреть матч Тунис – Франция

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