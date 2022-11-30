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    Тунис – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября

    Сборные Туниса и Франции сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Команды трижды встречались друг с другом в истории: одна победа французов, две ничьих (3:1, 1:1, 1:1).

    Франция уже вышла в плей-офф, Тунис занимает в группе последнее место с одним очком.

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    Коэффициенты:

    • Победа Туниса – 9.30
    • Ничья – 5.10
    • Победа Франции – 1.39

    Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

    Где смотреть матч Тунис – Франция

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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