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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Тунис - Франция
Тунис - Франция: обзор матча 30 ноября 2022
Тунис
30.11.2022, среда, 18:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Франция
58'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Франция
Замена
А. Абди
️️️️
А. Слимане
83'
79'
Замена
У. Дембеле
️️️️
М. Гендузи
Замена
Г. Чаалани
️️️️
М. Бен Ромдан
74'
73'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ю. Фофана
63'
Замена
В. Салиба
️️️️
Р. Варан
63'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Ж. Верету
63'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
К. Коман
Замена
И. Жебали
️️️️
В. Хазри
60'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Э. Лайдуни
58'
Желтая карточка
В. Кечрида
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
27
Иссам Жебали
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Франция
1
Уго Льорис
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-3-1
16
Дамен
4
Мерья
18
Гандри
3
Тальби
12
Маалул
17
Скири
21
Кечрида
14
Лайдуни
25
Слимане
5
Бен Ромдан
10
Хазри
3-1-4-1-1
16
Манданда
3
Дисаси
4
Варан
15
Конате
8
Чуамени
6
Гендузи
19
Фофана
6
Камавинга
15
Верету
7
Коман
12
Муани
25
Слимане
2
Абди
2
Абди
25
Слимане
5
Бен Ромдан
18
Чаалани
18
Чаалани
5
Бен Ромдан
10
Хазри
27
Жебали
27
Жебали
10
Хазри
4
Варан
17
Салиба
17
Салиба
4
Варан
15
Верету
14
Рабьо
14
Рабьо
15
Верету
6
Гендузи
7
Дембеле
7
Дембеле
6
Гендузи
7
Коман
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Коман
19
Фофана
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Фофана
Остались в запасе
Тунис
Франция
13
Фержани Сасси
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
1
Уго Льорис
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Фержани Сасси
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
1
Уго Льорис
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Тунис - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Где смотреть матч:
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