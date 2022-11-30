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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Австралия - Дания
Австралия - Дания: обзор матча 30 ноября 2022
Австралия
30.11.2022, среда, 18:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Дания
60'
М. Леки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Дания
Замена
А. Хрустич
️️️️
М. Леки
89'
Замена
Д. Макларен
️️️️
М. Дюк
82'
75'
Желтая карточка
Р. Сков
Замена
Б. Райт
️️️️
Р. МакГри
74'
69'
Замена
Р. Сков
️️️️
А. Сков Ольсен
69'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Й. Меле
ГОЛ! 1:0!
М. Леки
Пас отдал
Р. МакГри
60'
59'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
59'
Замена
К. Дольберг
️️️️
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
М. Дегенек
57'
Замена
К. Баккус
️️️️
К. Гудвин
46'
46'
Замена
А. Бах
️️️️
Р. Кристенсен
Желтая карточка
А. Бехич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
22
Джексон Ирвин
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Крейг Гудвин
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Йеспер Линдстрем
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
17
Кеану Баккус
ОП
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
21
Гаранг Куоль
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Дания
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-4-1-1
1
Райан
16
Бехич
19
Суттар
4
Роулес
2
Дегенек
22
Ирвин
23
Гудвин
14
МакГри
13
Муй
7
Леки
15
Дюк
4-2-3-1
1
Шмейхель
5
Меле
2
Андерсен
13
Кристенсен
13
Кристенсен
23
Хейбьерг
7
Йенсен
11
Сков Ольсен
17
Линдстрем
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
14
МакГри
8
Райт
8
Райт
14
МакГри
23
Гудвин
17
Баккус
17
Баккус
23
Гудвин
7
Леки
10
Хрустич
10
Хрустич
7
Леки
15
Дюк
9
Макларен
9
Макларен
15
Дюк
13
Кристенсен
18
Бах
18
Бах
13
Кристенсен
7
Йенсен
14
Дамсгор
14
Дамсгор
7
Йенсен
11
Сков Ольсен
24
Сков
24
Сков
11
Сков Ольсен
9
Брейтуэйт
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Брейтуэйт
5
Меле
21
Корнелиус
21
Корнелиус
5
Меле
Остались в запасе
Австралия
Дания
21
Гаранг Куоль
ПВ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Гаранг Куоль
ПВ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Австралия - Дания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Аль Жануб
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