Где и во сколько смотреть матч Нидерланды – Катар: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Австралии и Дании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Австралийцы занимают второе место в группе D, имея на счету три очка. У датчан одно очко и третье место.

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Встреча состоится в среду, 30 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

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