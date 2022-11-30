Где и во сколько смотреть матч Нидерланды – Катар: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Австралии и Дании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Австралийцы занимают второе место в группе D, имея на счету три очка. У датчан одно очко и третье место. Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» в городе Аль-Вакра, который вмещает 40000 зрителей.Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матчи ЧМ-2022

Встреча состоится в среду, 30 ноября.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Дании является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.53 и уверены в успехе команды. Победа Австралии кажется менее вероятной с коэффициентом 6.50, на ничью 4.60.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

Прогноз на матч Австралия – Дания

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