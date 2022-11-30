Где и во сколько смотреть матч Нидерланды – Катар: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Австралии и Дании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Австралийцы занимают второе место в группе D, имея на счету три очка. У датчан одно очко и третье место. Матч пройдет на стадионе «Аль Жануб» в городе Аль-Вакра, который вмещает 40000 зрителей.Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матчи ЧМ-2022
- Встреча состоится в среду, 30 ноября.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
Сборная Дании является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.53 и уверены в успехе команды. Победа Австралии кажется менее вероятной с коэффициентом 6.50, на ничью 4.60.
Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.
Прогноз на матч Австралия – Дания
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня