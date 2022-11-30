Австралия – Дания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября

Сборные Австралии и Уэльса сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Команды встречались четыре раза в истории: две победы датчан, одна ничья, один раз выиграли австралийцы.

Австралия на данный момент занимает второе место в группе В c тремя очками. Для выхода в плей-офф ей хватит ничьей.

Дания идет третьей с одним очком. Для выхода из группы ей необходима победа в сегодняшнем матче.

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Коэффициенты:

Победа Австралии – 6.50

Ничья – 4.60

Победа Дании – 1.53

Рекомендуемая ставка: победа Дании

Где смотреть матч Австралия – Дания

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