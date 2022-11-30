Австралия – Дания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября

Сборные Австралии и Уэльса сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 30 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Команды встречались четыре раза в истории: две победы датчан, одна ничья, один раз выиграли австралийцы.
Австралия на данный момент занимает второе место в группе В c тремя очками. Для выхода в плей-офф ей хватит ничьей.
Дания идет третьей с одним очком. Для выхода из группы ей необходима победа в сегодняшнем матче.
Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Дании
Где смотреть матч Австралия – Дания
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Источник: «Бомбардир»