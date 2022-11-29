Где и во сколько смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Саудовской Аравии и Мексики сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Саудовская Аравия занимает в группе C третье место с тремя очками. На счету Мексики одно очко и последнее место.

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Встреча состоится в среду, 30 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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