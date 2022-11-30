Где и во сколько смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Саудовской Аравии и Мексики сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Саудовская Аравия занимает в группе C третье место с тремя очками. На счету Мексики одно очко и последнее место. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик» в одноименном городе, вместимость стадиона 80000 зрителей.

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Встреча состоится в среду, 30 ноября.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Сборная Мексики является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.69 и уверены в успехе команды. Победа Саудовской Аравии кажется менее вероятной с коэффициентом 5.0, на ничью 4.30.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Мексика

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