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    Саудовская Аравия – Мексика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября

    Сборные Саудовской Аравии и Мексики сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 30 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды играли три раза в истории. Во всех матчах мексиканцы выиграли, общий счет голов – 12:1.

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    Коэффициенты:

    • Победа Саудовской Аравии – 5.0
    • Ничья – 4.30
    • Победа Мексики – 1.69

    Рекомендуемая ставка: победа Мексики

    Где смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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