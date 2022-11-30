Где и во сколько смотреть матч Польша – Аргентина: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Польши и Аргентины сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Поляки лидируют в группе C, имея в своем активе четыре очка. Аргентинцы с тремя очками занимают второе место. Матч пройдет на стадионе «974» в районе Рас Абу Абуд, муниципалитет Доха и вмещает 40000 зрителей.
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- Встреча состоится в среду, 30 ноября.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Сборная Аргентины является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.44 и уверены в успехе команды. Победа Польши кажется менее вероятной с коэффициентом 9.0, на ничью 4.50.
Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.
Прогноз на матч Польша – Аргентина
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