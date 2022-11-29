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    Где и во сколько смотреть матч Польша – Аргентина: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Польши и Аргентины сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Поляки лидируют в группе C, имея в своем активе четыре очка. Аргентинцы с тремя очками занимают второе место.

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    • Встреча состоится в среду, 30 ноября.
    • Матч пройдет на стадионе «974».
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: «Бомбардир»

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