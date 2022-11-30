Польша – Аргентина: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября

Сборные Польши и Аргентины сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 30 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Команды играли между собой три раза в истории: две победы Польши, один раз выиграли аргентинцы.

Польша лидирует в группе C, имея четыре очка. Аргентина занимает второе место с тремя очками.

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Коэффициенты:

Победа Польши – 9.0

Ничья – 4.50

Победа Аргентины – 1.44

Рекомендуемая ставка: фора Польши (+1.5)

Где смотреть матч Польша – Аргентина

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