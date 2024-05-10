Ташуев оценил перспективы Волкова в случае перехода из «Краснодара» в «Зенит»

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о возможном трансфере правого защитника Сергея Волкова в «Зенит».

Сообщалось, что южане готовы продать игрока за 5 миллионов евро.

– Уровень Волкова соответствует «Зениту»?

– Волков – молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России.

Волков – сильный и агрессивный футболист, есть хорошие атакующие качества, но есть и небольшие проблемы в организации игры в обороне.

Но опять же это и его, и тренерская проблема, который должен направить игрока и раскрыть его потенциал. Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый.

Он может заиграть в «Зените». Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву. Так что вполне, Волков еще совсем молодой парень.

– Волков сильнее Караваева?

– Нужно смотреть футболиста в игровом процессе. Это уже тренер определяет по ходу. Волков мощнее, но Караваев более опытен, может быть мобильнее и более искусен в подыгрыше.

Опять же, все решается на другом уровне, в клубе и тренировочном процессе. Там нужно отмечать, кто из них более способный и так далее.

Тут помимо мастерства еще влияет психология большого клуба, хотя Волков тоже играет в таком.