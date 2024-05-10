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    • Ташуев оценил перспективы Волкова в случае перехода из «Краснодара» в «Зенит»

    Ташуев оценил перспективы Волкова в случае перехода из «Краснодара» в «Зенит»

    Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о возможном трансфере правого защитника Сергея Волкова в «Зенит».

    Сообщалось, что южане готовы продать игрока за 5 миллионов евро.

    – Уровень Волкова соответствует «Зениту»?

    – Волков – молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России.

    Волков – сильный и агрессивный футболист, есть хорошие атакующие качества, но есть и небольшие проблемы в организации игры в обороне.

    Но опять же это и его, и тренерская проблема, который должен направить игрока и раскрыть его потенциал. Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый.

    Он может заиграть в «Зените». Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву. Так что вполне, Волков еще совсем молодой парень.

    – Волков сильнее Караваева?

    – Нужно смотреть футболиста в игровом процессе. Это уже тренер определяет по ходу. Волков мощнее, но Караваев более опытен, может быть мобильнее и более искусен в подыгрыше.

    Опять же, все решается на другом уровне, в клубе и тренировочном процессе. Там нужно отмечать, кто из них более способный и так далее.

    Тут помимо мастерства еще влияет психология большого клуба, хотя Волков тоже играет в таком.

    • В этом сезоне Волков провел за «Краснодар» 28 матчей и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает в 2025 году.
    • Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 млн евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1715347785
    Привлекался в сборную) а у нас по моему все привлекались поиграть за сборную ! Сборная не показатель
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