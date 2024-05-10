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    «Зенит» может приобрести защитника сборной России

    Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит». По данным «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста. Официального предложения в «Краснодар» по футболисту пока не поступало.

    • В текущем сезоне Волков провел за «Краснодар» 28 матчей и отметился 1 передачей.
    • Контракт игрока с «быками» рассчитан до 2025 года.
    • 21-летний Волков провел 4 встречи за сборную России, в том числе принимал участие в ее последнем товарищеском матче с Сербией.
    • В последней игре «Краснодара» в РПЛ с «Крыльями Советов» защитник получил красную карточку. До этого он оставался в запасе в трех поединках подряд, в том числе против «Зенита» в 24-м туре.
    • Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 51 очком. «Быки» отстают от него на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии (27)
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    fakeid
    1715331389
    зачем он нам? хотя, понятно. игрок в 21 год стоит уже 5 лямов. с другой стороны, караваю всего 28, что для защитника вообще копейки, рано его ещё списывать. так что волкова могут выкупить на перспективу и сразу же отдать в аренду, чтобы не кис на лавке.
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    acor94
    1715332163
    Спартачи ругаются, что одни бразилы, специально для них начнем скупать русских. все будут довольны))
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    The only one
    1715332394
    Всё не нажрутся, как сороки- скупают всё, что блестит. А своих вырастить- не судьба.
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    paracetamol
    1715332860
    Этого можно купить, не ч-ж все-таки!
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    Вомбат
    1715334207
    Этого игрока потому и вызвали в сборную России, где он сыграл так же ужасно, как играет в клубе, чтобы дать Краснодару возможность летом втюхать его газовым менеджерам. Менджеры типа Медведева в футболе ничего не понимают, для них Волков просто игрок сборной, а не косорез номер один в РПЛ. Из тех же соображений Мусаев его выпускает в основе Краснодара, хотя команде его косяки обошлись в изрядное количество потерянных очков. Надеюсь, Семак скажет свое слово, и Волкова в Зените не будет. Его уровень - первая лига.
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    ziborock
    1715334768
    "Зенит - позор российского футбола!" ©
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    ziborock
    1715335047
    Средненький игрок, а у Семака еще и деградирует!
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    Desma
    1715336141
    Так думает не Зенит, а «РБ Спорт». Поэтому очередная брехня от Кирюхи.............
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    Цугундeр
    1715339468
    Сергей Богданыч пошутил . Мол ,что за жизнь , ни одного Серёги ,хоть бы Сержиньо купили . Ну , что было , написали из оффиса .) Чё за бредятина из «РБ Спорт» ? И куда смотрит Ньюлайф ?))
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    СпорЦмен
    1715340855
    Да кто это такой?
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