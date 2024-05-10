«Зенит» может приобрести защитника сборной России

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит». По данным «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста. Официального предложения в «Краснодар» по футболисту пока не поступало.

В текущем сезоне Волков провел за «Краснодар» 28 матчей и отметился 1 передачей.

Контракт игрока с «быками» рассчитан до 2025 года.

21-летний Волков провел 4 встречи за сборную России, в том числе принимал участие в ее последнем товарищеском матче с Сербией.

В последней игре «Краснодара» в РПЛ с «Крыльями Советов» защитник получил красную карточку. До этого он оставался в запасе в трех поединках подряд, в том числе против «Зенита» в 24-м туре.

Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 51 очком. «Быки» отстают от него на 1 очко.