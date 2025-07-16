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Экс-тренер «Реала» возглавил Оман

Сегодня, 20:36

Карлуш Кейруш возглавил национальную команду Омана. Об этом сообщила Футбольная ассоциация этой страны в соцсети X.

Португальский специалист ранее тренировал сборные Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР и ОАЭ. На клубном уровне он работал в мадридском «Реале», «Спортинге» и был ассистентом в «Манчестер Юнайтед».

Сборная Омана заняла 4-е место в отборочной группе 3-го раунда квалификации на чемпионат мира-2026 и вышла в следующий этап. Ранее эта национальная команда никогда не играла в финальном турнире мирового первенства.

  • Кейруш ранее возглавлял сборную Катара.
  • Сборная Омана финишировала 4-й в отборочной группе 3-го раунда квалификации на ЧМ-2026.
  • Новость о назначении Карлуша Кейруша появилась 15 июля 2025 года.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Португалия Оман Кейруш Карлуш
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