Экс-тренер «Реала» возглавил Оман

Карлуш Кейруш возглавил национальную команду Омана. Об этом сообщила Футбольная ассоциация этой страны в соцсети X.

Португальский специалист ранее тренировал сборные Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР и ОАЭ. На клубном уровне он работал в мадридском «Реале», «Спортинге» и был ассистентом в «Манчестер Юнайтед».

Сборная Омана заняла 4-е место в отборочной группе 3-го раунда квалификации на чемпионат мира-2026 и вышла в следующий этап. Ранее эта национальная команда никогда не играла в финальном турнире мирового первенства.