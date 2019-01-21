Иран с двумя игроками РПЛ и экс-тренером «Манчестер Юнайтед» не пропустил за первые четыре матча Кубка Азии

Сборная Ирана провела четыре матча на Кубке Азии, включая встречу 1/8 финала против Омана (2:0). Иранцы ни разу не пропустили мяч в свои ворота.

В составе команды выступают Милад Мохаммади («Ахмат») и форвард Сердар Азмун («Рубин»). Тренирует иранцев бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш.