Иран с двумя игроками РПЛ и экс-тренером «Манчестер Юнайтед» не пропустил за первые четыре матча Кубка Азии

Странно, что азмун ещё не в Европе..
Сборная Ирана провела четыре матча на Кубке Азии, включая встречу 1/8 финала против Омана (2:0). Иранцы ни разу не пропустили мяч в свои ворота.
В составе команды выступают Милад Мохаммади («Ахмат») и форвард Сердар Азмун («Рубин»). Тренирует иранцев бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш.
- На групповом этапе иранцы сыграли с Вьетнамом, Ираком и Йеменом.
- Иран трижды брал Кубок Азии (последний раз – в 1976 году).
- На чемпионате мира иранцы дальше группового этапа не проходили.