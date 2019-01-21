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    Иран с двумя игроками РПЛ и экс-тренером «Манчестер Юнайтед» не пропустил за первые четыре матча Кубка Азии

    Сборная Ирана провела четыре матча на Кубке Азии, включая встречу 1/8 финала против Омана (2:0). Иранцы ни разу не пропустили мяч в свои ворота.

    В составе команды выступают Милад Мохаммади («Ахмат») и форвард Сердар Азмун («Рубин»). Тренирует иранцев бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш.

    • На групповом этапе иранцы сыграли с Вьетнамом, Ираком и Йеменом.
    • Иран трижды брал Кубок Азии (последний раз – в 1976 году).
    • На чемпионате мира иранцы дальше группового этапа не проходили.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2019 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 января 2019, 10:12

      Странно, что азмун ещё не в Европе..

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail200606 21 января 2019, 15:23

      не такой уж он и великий талант, и не сказать, что на ЧМ блистал.

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