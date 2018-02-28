Кейруш предложил дисквалифицировать Месси, пока аргентинец не докажет, что является человеком

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По словам специалиста, аргентинец не является человеком.

На чемпионате мира-2018 Иран сыграет против Испании, Португалии и Марокко.

«Я всегда считал Месси выдающимся футболистом. Он не из этого мира. Если бы он был с нашей планеты, то у него не было бы той магии, что проявилась в матче на ЧМ-2014 против нас.

А еще более особенным этот момент делает тот факт, что его забил игрок, которого нужно дисквалифицировать, пока он не докажет, что является человеком» – сказал Кейруш.