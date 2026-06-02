Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Кубок африканских наций 2021 Кубок Америки 2019 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Кубок Азии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеские матчи 2008