Куарежма: «Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер»

Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма считает, что забил свой гол в ворота сборной Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 благодаря удаче.

«Очень рад, что мне удалось забить. В этом моменте не обошлось без удачи. Гол действительно получился красивым.

Счастлив, что помог команде пробиться в плей-офф и был признан лучшим футболистом встречи. В первую очередь мне приносят радость командные успехи, а не личные. Всегда приятно, когда удается помочь сборной.

Мои агрессивные действия? Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер. На мой взгляд, ему следует больше уважать своих соотечественников – португальцев», – заявил после финального свистка Куарежма.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

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