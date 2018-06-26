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  • Куарежма: «Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер»

Куарежма: «Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер»

26 июня 2018, 08:30
8

Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма считает, что забил свой гол в ворота сборной Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 благодаря удаче.

«Очень рад, что мне удалось забить. В этом моменте не обошлось без удачи. Гол действительно получился красивым.

Счастлив, что помог команде пробиться в плей-офф и был признан лучшим футболистом встречи. В первую очередь мне приносят радость командные успехи, а не личные. Всегда приятно, когда удается помочь сборной.

Мои агрессивные действия? Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер. На мой взгляд, ему следует больше уважать своих соотечественников – португальцев», – заявил после финального свистка Куарежма.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Португалия Иран Куарежма Рикарду Кейруш Карлуш
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1529991310
Уважают за поступки, а не за то, что соотечественники или земляки. У нас, например, можно спиться, уважая друг друга...
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Антибиотик111
1529992417
А себя вы уважаете?
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Cules2013
1529995192
Куарежма, красавчик, до сих пор тащит свою сборную. Все так помешались на Роналду, что других и не замечают, но Рикарду тянул сборную и на Евро-16, при этом сам играет в Турции, куда многие уходят завершать карьеру и срубить денег. Не покидает ощущение, что он не смог себя полностью реализовать на клубном уровне.
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Lev Aleks
1529995913
Да вы там все хороши были, особенно ты мудила!!!
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Тибер
1529996540
Готовься к Уругваю ) кто знает чем они удивят )))
Ответить
Bobafett
1529998160
А до матча ещё и выспаться не дали)
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тщмек 19
1530010701
По ходу, португалы намеренно свели матч вничью
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zigbert
1530017084
Помог команде ветеран.
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