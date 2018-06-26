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    Куарежма: «Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер»

    Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма считает, что забил свой гол в ворота сборной Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 благодаря удаче.

    «Очень рад, что мне удалось забить. В этом моменте не обошлось без удачи. Гол действительно получился красивым.

    Счастлив, что помог команде пробиться в плей-офф и был признан лучшим футболистом встречи. В первую очередь мне приносят радость командные успехи, а не личные. Всегда приятно, когда удается помочь сборной.

    Мои агрессивные действия? Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер. На мой взгляд, ему следует больше уважать своих соотечественников – португальцев», – заявил после финального свистка Куарежма.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2018 08:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:44

      Помог команде ветеран.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 26 июня 2018, 13:58

      По ходу, португалы намеренно свели матч вничью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 26 июня 2018, 10:29

      А до матча ещё и выспаться не дали)

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:02

      Готовься к Уругваю ) кто знает чем они удивят )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 июня 2018, 09:51

      Да вы там все хороши были, особенно ты мудила!!!

      -3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 09:39

      Куарежма, красавчик, до сих пор тащит свою сборную. Все так помешались на Роналду, что других и не замечают, но Рикарду тянул сборную и на Евро-16, при этом сам играет в Турции, куда многие уходят завершать карьеру и срубить денег. Не покидает ощущение, что он не смог себя полностью реализовать на клубном уровне.

      5
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 26 июня 2018, 08:53

      А себя вы уважаете?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 08:35

      Уважают за поступки, а не за то, что соотечественники или земляки. У нас, например, можно спиться, уважая друг друга...

      5
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