Кейруш: «В России будет грандиозный чемпионат мира»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Специалист ждет грандиозного турнира.

«У нас очень интересная группа, группа смерти. Но мы будем готовиться, я рад, что нас поселили на базе чемпиона. Здесь фантастические условия для подготовки.

Но для меня уровень организации чемпионата мира в России не является сюрпризом; я уверен, что мы увидим грандиозный чемпионат мира», – сказал португалец.

Иранцы сыграют в одной группе с португальцами, испанцами и марокканцами.