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    Кейруш: «В России будет грандиозный чемпионат мира»

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Специалист ждет грандиозного турнира.

    «У нас очень интересная группа, группа смерти. Но мы будем готовиться, я рад, что нас поселили на базе чемпиона. Здесь фантастические условия для подготовки.

    Но для меня уровень организации чемпионата мира в России не является сюрпризом; я уверен, что мы увидим грандиозный чемпионат мира», – сказал португалец.

    Иранцы сыграют в одной группе с португальцами, испанцами и марокканцами.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2018 22:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +261

      salexeich 7 июня 2018, 23:57

      Иран займет 4-е место в группе после Марокко, Португалии, Испании. Но все равно желаю удачи всем командам во всех группах! С нетерпением жду начала чемпионата, хотя и не верю в нашу российскую сборную!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 15:02

      какая нахрен группа смерти у ирана? Группа смерти у России- три супергранда, в том числе действующий чемпион мира 1930 года

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:51

      Ахахаахаха...группа смерти - Иран и Марокко))) гранды футбола))

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 6 июня 2018, 23:34

      Грандиозный, вне всякого сомнения.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 6 июня 2018, 22:46

      Но не для сборной России.

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      Рейтинг: +3120

      erma > vladik12 6 июня 2018, 23:33

      будет весело, как в песне: "...потом у них была уха и заливные потроха, потом поймали жениха и долго били.. потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе и все хорошее в себе доистребили...

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