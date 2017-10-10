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    Агент: «Азмуну не хватает стабильности для переезда в Европу»

    Футбольный агент Пауло Барбоза оценил шансы сборной России в предстоящей товарищеской игре со сборной Ирана. По словам португальца, россиянам не стоит недооценивать соперника в этой игре.

    Напомним, что встреча пройдет в Казани во вторник, 10 октября, В 19:00 по московскому времени.

    – Следите сейчас за работой Кейруша в Иране?

    – Периодически. Он создал довольно интересную команду, способную преподносить сюрпризы. Думаю, иранцы не станут мальчиками для битья на чемпионате мира.

    – Они способны обыграть Россию в контрольном матче?

    – Легко вашей команде точно не будет. Недооценивать Иран ни в коем случае нельзя. Кейруш хорошо осведомлен о возможностях команды Станислава Черчесова. У него есть знакомые российские тренеры. Знаю, раньше он дружил с Борисом Петровичем Игнатьевым.

    – Главная звезда сборной Ирана – Сердар Азмун. Почему он по-прежнему не играет в европейском клубе?

    – Ему пока не хватает стабильности. В сборной он обычно выглядит гораздо ярче, чем в клубе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 10:57

      В позиционной атаке Азмун - ноль!

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