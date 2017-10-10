Агент: «Азмуну не хватает стабильности для переезда в Европу»

Футбольный агент Пауло Барбоза оценил шансы сборной России в предстоящей товарищеской игре со сборной Ирана. По словам португальца, россиянам не стоит недооценивать соперника в этой игре.

Напомним, что встреча пройдет в Казани во вторник, 10 октября, В 19:00 по московскому времени.

– Следите сейчас за работой Кейруша в Иране?

– Периодически. Он создал довольно интересную команду, способную преподносить сюрпризы. Думаю, иранцы не станут мальчиками для битья на чемпионате мира.

– Они способны обыграть Россию в контрольном матче?

– Легко вашей команде точно не будет. Недооценивать Иран ни в коем случае нельзя. Кейруш хорошо осведомлен о возможностях команды Станислава Черчесова. У него есть знакомые российские тренеры. Знаю, раньше он дружил с Борисом Петровичем Игнатьевым.

– Главная звезда сборной Ирана – Сердар Азмун. Почему он по-прежнему не играет в европейском клубе?

– Ему пока не хватает стабильности. В сборной он обычно выглядит гораздо ярче, чем в клубе.