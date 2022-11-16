Тренер сборной Ирана: «Наши футболисты могут поддержать протесты в стране во время ЧМ»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил, что футболисты национальной команды могут поддерживать протесты в стране во время ЧМ-2022.

«Футболисты имеют право свободно протестовать, как и игроки из любой другой страны. Главное, чтобы это не противоречило правилам чемпионата мира и духу игры.

Но еще можно выразить свою позицию непосредственно на поле. Футболисты сборной Ирана думают только об одном – как выйти в плей-офф», – сказал Кейруш.

В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.

Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

Ране президент ФИФА Зепп Блаттер призвал исключить Иран с ЧМ-2022.

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