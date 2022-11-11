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    Блаттер: «Иран должен быть исключeн с ЧМ-2022»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер призвал исключить Иран с ЧМ-2022.

    «Иран должен быть исключeн с ЧМ-2022. Я бы сделал это, если бы был президентом ФИФА», – сказал Блаттер.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
    • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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    Источник: Blick

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