Блаттер: «Иран должен быть исключeн с ЧМ-2022»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер призвал исключить Иран с ЧМ-2022.

«Иран должен быть исключeн с ЧМ-2022. Я бы сделал это, если бы был президентом ФИФА», – сказал Блаттер.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.

Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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