Кейруш покинул сборную Португалии из-за разногласий с Роналду

Футбольный агент Пауло Барбоза рассказал о причинах ухода Карлуша Кейруша, возглавляющего сейчас команду Ирана, из сборной Португалии. По его словам, у специалиста не сложились отношения с главной звездой команды Криштиану Роналду.

– Кейруша вы поставите на второе место среди нынешних португальских тренеров после Моуринью?

– Как вам сказать... Моуринью все-таки никогда не тренировал сборные, работал только в клубах. А Кейруш и национальные команды возглавлял (ему эта работа, как мне кажется, больше подходит), и, в частности, был помощником у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». А это, согласитесь, говорит о многом! Ну и потом, в успехах нынешней сборной Португалии есть, безусловно, и его заслуга.

– Вас, кстати, в свое время не удивило, что Фергюсон позвал его к себе в помощники в «МЮ»?

– Нет. И время показало, что решение Фергюсона себя оправдало. Кейруш пригодился сэру Алексу. Он ведь пришел в клуб в довольно непростой период. И его системность в работе помогла манкунианцам. Ведь он, по сути, отвечал за тренировочный процесс. А кто пригласил Криштиану Роналду в «МЮ»? Кейруш! Именно он уговорил Фергюсона взять Криштиану, поспособствовал прогрессу этого футболиста. Но вот решение принять «Реал» было ошибочным. А ведь тогда он мог стать и главным тренером «Манчестера».

– А с кем из игроков у него не сложились отношения в сборной Португалии?

– Все с тем же Роналду... Кейруш не слишком жаловал Криштиану, и тот в итоге создал невыносимую обстановку в национальной команде, Карлуш вынужден был уйти из сборной.