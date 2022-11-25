Азмун объяснил, почему придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун объяснил свой поступок во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0).

Азмун после гола подошел к главному тренеру Карлушу Кейрушу и начал его душить.

– Сердар, зачем ты пытался задушить Кейруша?

– Всe нормально! Просто мы его очень сильно любим!

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