Азмун придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун эмоционально встретил гол в ворота Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).

Будучи за скамейке, Азмун подбежал к главному тренеру Карлушу Кейрушу и стал его придушивать.

Иран забил 2 гола в компенсированное время.

Азмуна заменили во 2-м тайме.

Азиатская сборная вышла на 2-е место в группе.

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира