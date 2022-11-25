Азмун придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун эмоционально встретил гол в ворота Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).
Будучи за скамейке, Азмун подбежал к главному тренеру Карлушу Кейрушу и стал его придушивать.
- Иран забил 2 гола в компенсированное время.
- Азмуна заменили во 2-м тайме.
- Азиатская сборная вышла на 2-е место в группе.
Скриншот трансляции «Матч ТВ».
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Источник: Бомбардир.ру