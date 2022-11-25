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    Азмун придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу

    Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун эмоционально встретил гол в ворота Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).

    Будучи за скамейке, Азмун подбежал к главному тренеру Карлушу Кейрушу и стал его придушивать.

    • Иран забил 2 гола в компенсированное время.
    • Азмуна заменили во 2-м тайме.
    • Азиатская сборная вышла на 2-е место в группе.

    Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +869

      lysenkoff 14 минут назад

      Перевозбудился, а Шлюбы рядом нет)

      1
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      Рейтинг: +18090

      Cleaner 24 минуты назад

      Как же Азмуну Дзюбы не хватает!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1571

      jek718875 26 минут назад

      После такого заголовка, напрашивается вопрос, когда похороны

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 1 час назад

      надо было добавить "У" перед тренером)) как в старые дрочные дзюбинаторские!)))

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      Рейтинг: +864

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Заголовок конечно да...

      0
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