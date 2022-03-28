Кейруш: «Я вхожу в десятку лучших тренеров мира»

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш считает себя одним из лучших в мировом футболе.

«У меня 44-летний международный тренерский опыт. Я провел более двух тысяч матчей. Я единственный тренер, который выводил четыре команды на чемпионаты мира. Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», – сказал 69-летний португалец.

При участии Кейруша на ЧМ выходили сборные ЮАР (2002), Португалии (2010) и Ирана (2014, 2018).

Сейчас Египет борется за путевку на мундиаль с Сенегалом.

В первом стыковом матче египтяне победили со счетом 1:0.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку