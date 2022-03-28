Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кейруш: «Я вхожу в десятку лучших тренеров мира»

28 марта 2022, 07:54
5

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш считает себя одним из лучших в мировом футболе.

«У меня 44-летний международный тренерский опыт. Я провел более двух тысяч матчей. Я единственный тренер, который выводил четыре команды на чемпионаты мира. Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», – сказал 69-летний португалец.

  • При участии Кейруша на ЧМ выходили сборные ЮАР (2002), Португалии (2010) и Ирана (2014, 2018).
  • Сейчас Египет борется за путевку на мундиаль с Сенегалом.
  • В первом стыковом матче египтяне победили со счетом 1:0.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен 6
Трансляция финала ЧМ-2026 94
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
Источник: Portugoal
Африка Египет Кейруш Карлуш
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OBOLEV
1648444416
Молодец португалец. Помню его непобедимый Реал. Как только закончит с Египтом , то сразу поедет в Сити или Ливерпуль. Такими тренерами нельзя пренебрегать.
Ответить
моэм
1648447120
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит .
Ответить
Skull_Boy
1648452028
Кто тебе такую хрень сказал
Ответить
portero
1648467999
Близится завершение карьеры, раз так сам себя нахваливает...
Ответить
zigbert
1648486350
Его заслуги конечно не отнять. Попасть на ЧМ, заветная мечта многих сборных. Но важней в тренерской карьере выигрывать еще и титулы.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
2
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
4
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
15
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
13
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Все новости
Все новости
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
1
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
19:10
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала
18:51
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
18:02
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел Диаби у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
17:36
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
1
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
16:38
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
27
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
28
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
11
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+