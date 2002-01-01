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Кейруш: «Я вхожу в десятку лучших тренеров мира»

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш считает себя одним из лучших в мировом футболе.

«У меня 44-летний международный тренерский опыт. Я провел более двух тысяч матчей. Я единственный тренер, который выводил четыре команды на чемпионаты мира. Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», – сказал 69-летний португалец.

  • При участии Кейруша на ЧМ выходили сборные ЮАР (2002), Португалии (2010) и Ирана (2014, 2018).
  • Сейчас Египет борется за путевку на мундиаль с Сенегалом.
  • В первом стыковом матче египтяне победили со счетом 1:0.

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Источник: Portugoal

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13504

    Skull_Boy 28 минут назад

    Кто тебе такую хрень сказал

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    Рейтинг: +1644

    моэм 1 час назад

    Сам себя не похвалишь - никто не похвалит .

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    Рейтинг: +758

    OBOLEV 2 часа назад

    Молодец португалец. Помню его непобедимый Реал. Как только закончит с Египтом , то сразу поедет в Сити или Ливерпуль. Такими тренерами нельзя пренебрегать.

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