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Расписание матчей
Англия - Гана
Англия - Гана: обзор матча 29 марта 2011
Англия
29.03.2011, вторник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Гана
43'
Э. Кэрролл
90+1'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Гана
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Гьян
Замена
С. Инкум
️️️️
К. Асамоа
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
П. Тагое
️️️️
Д. Адийя
Замена
М. Джарвис
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
А. Айю
️️️️
С. Мунтари
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Д. Менса
️️️️
И. Ворса
Замена
Д. Опаре
️️️️
Л. Эдди
Замена
К. Боатенг
️️️️
Э. Аннан
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Г. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
17
Ли Эдди
ЛЗ
5
Джон Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
11
Салли Мунтари
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
АП
18
Доминик Адийя
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Англия
24
Скотт Карсон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Скотт Паркер
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
9
Даррен Бент
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
0
Давид Адди
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
0
Беннард Кумордзи
ЦП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Натаниэль Асамоа
ЦФ
12
Принс Тагое
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Харт
18
Янг
15
Кэхилл
16
Ягиелка
3
Бэйнс
2
Джонсон
4
Милнер
15
Бэрри
18
Уилшир
19
Даунинг
9
Кэрролл
4-3-1-2
22
Кингсон
4
Пэйнтсил
5
Менса
15
Ворса
17
Эдди
11
Мунтари
6
Аннан
20
Асамоа
8
Агьеманг-Баду
3
Гьян
18
Адийя
2
Джонсон
5
Лескотт
5
Лескотт
2
Джонсон
18
Уилшир
0
Джарвис
0
Джарвис
18
Уилшир
9
Кэрролл
9
Дефо
9
Дефо
9
Кэрролл
18
Янг
14
Уэлбек
14
Уэлбек
18
Янг
15
Ворса
4
Менса
4
Менса
15
Ворса
17
Эдди
4
Опаре
4
Опаре
17
Эдди
20
Асамоа
2
Инкум
2
Инкум
20
Асамоа
6
Аннан
9
Боатенг
9
Боатенг
6
Аннан
11
Мунтари
10
Айю
10
Айю
11
Мунтари
18
Адийя
12
Тагое
12
Тагое
18
Адийя
Остались в запасе
Англия
Гана
24
Скотт Карсон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
17
Скотт Паркер
ЦП
9
Питер Крауч
ЦФ
9
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
12
Эрнест Сова
ВР
0
Натаниэль Асамоа
ЦФ
0
Давид Адди
ЛЗ
0
Беннард Кумордзи
ЦП
Остались в запасе
24
Скотт Карсон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
17
Скотт Паркер
ЦП
9
Питер Крауч
ЦФ
9
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрнест Сова
ВР
0
Натаниэль Асамоа
ЦФ
0
Давид Адди
ЛЗ
0
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Англия - Гана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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