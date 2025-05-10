11 мая на стадионе «Уралец» состоится интересное противостояние в рамках 5-го тура Второй лиги Б. Уралец-ТС, находящийся на 8-й позиции, примет Крылья Советов-2, которые уверенно закрепились в верхней части таблицы. Обе команды демонстрируют атакующую игру, что предвещает результативный матч с голами с обеих сторон.

«Уралец-ТС»

Уралец-ТС провeл 3 матча и набрал 6 очков, расположившись на 8-й строчке. Команда выиграла свой последний матч уверенно, обыграв Сокол Казань со счетом 3:0. За последние 5 встреч Уралец-ТС забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил 6 мячей (1.20 за игру). Важно отметить, что команда стабильно атакует: забивает в 6 из 8 последних матчей. При этом оборона пока остаeтся зоной риска, что подтверждает статистика по пропущенным мячам.

«Крылья Советов-2»

Крылья Советов-2 после 4 туров набрали 8 очков и занимают 5-е место. Команда в последних турах показывает приличную результативность (9 голов за 5 матчей – в среднем 1.80 за игру), но при этом много пропускает – 10 мячей за 5 игр (по 2.00 в среднем за матч). В предыдущей игре была яркая ничья с Рубином-2 (3:3). Коллектив не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 6 из 8 последних встреч, что подтверждает атакующий потенциал.

Факты о командах:

«Уралец-ТС»

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.20 гола.

Выиграл последнюю игру с уверенным счетом 3:0.

«Крылья Советов-2»

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.00 гола.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 3 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 1 1:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур Уралец-ТС 1 : 0 Крылья Советов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур Крылья Советов-2 3 : 2 Уралец-ТС Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур Уралец-ТС 0 : 0 Крылья Советов-2

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Крылья Советов-2»

Матч обещает быть результативным с высокой вероятностью обмена голами. Обе команды демонстрируют хорошие атакующие показатели, но имеют проблемы в обороне. Уралец-ТС будет пользоваться преимуществом домашнего поля, однако Крылья Советов-2 вполне способен дать бой и поразить ворота хозяев. Ожидаем напряжeнную игру с минимум тремя голами.

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки: