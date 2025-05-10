11 мая на стадионе «Уралец» состоится интересное противостояние в рамках 5-го тура Второй лиги Б. Уралец-ТС, находящийся на 8-й позиции, примет Крылья Советов-2, которые уверенно закрепились в верхней части таблицы. Обе команды демонстрируют атакующую игру, что предвещает результативный матч с голами с обеих сторон.
«Уралец-ТС»
Уралец-ТС провeл 3 матча и набрал 6 очков, расположившись на 8-й строчке. Команда выиграла свой последний матч уверенно, обыграв Сокол Казань со счетом 3:0. За последние 5 встреч Уралец-ТС забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил 6 мячей (1.20 за игру). Важно отметить, что команда стабильно атакует: забивает в 6 из 8 последних матчей. При этом оборона пока остаeтся зоной риска, что подтверждает статистика по пропущенным мячам.
«Крылья Советов-2»
Крылья Советов-2 после 4 туров набрали 8 очков и занимают 5-е место. Команда в последних турах показывает приличную результативность (9 голов за 5 матчей – в среднем 1.80 за игру), но при этом много пропускает – 10 мячей за 5 игр (по 2.00 в среднем за матч). В предыдущей игре была яркая ничья с Рубином-2 (3:3). Коллектив не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 6 из 8 последних встреч, что подтверждает атакующий потенциал.
Факты о командах:
«Уралец-ТС»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.20 гола.
- Выиграл последнюю игру с уверенным счетом 3:0.
«Крылья Советов-2»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.00 гола.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Крылья Советов-2»
Матч обещает быть результативным с высокой вероятностью обмена голами. Обе команды демонстрируют хорошие атакующие показатели, но имеют проблемы в обороне. Уралец-ТС будет пользоваться преимуществом домашнего поля, однако Крылья Советов-2 вполне способен дать бой и поразить ворота хозяев. Ожидаем напряжeнную игру с минимум тремя голами.
Прогноз на точный счет: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:2 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85