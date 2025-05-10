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Прогноз на точный счет матча «Уралец-ТС» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:37
Уралец-ТС - Крылья Советов-2
11 мая 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
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6.2
Точный счет 2:2
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11 мая на стадионе «Уралец» состоится интересное противостояние в рамках 5-го тура Второй лиги Б. Уралец-ТС, находящийся на 8-й позиции, примет Крылья Советов-2, которые уверенно закрепились в верхней части таблицы. Обе команды демонстрируют атакующую игру, что предвещает результативный матч с голами с обеих сторон.

«Уралец-ТС»

Уралец-ТС провeл 3 матча и набрал 6 очков, расположившись на 8-й строчке. Команда выиграла свой последний матч уверенно, обыграв Сокол Казань со счетом 3:0. За последние 5 встреч Уралец-ТС забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил 6 мячей (1.20 за игру). Важно отметить, что команда стабильно атакует: забивает в 6 из 8 последних матчей. При этом оборона пока остаeтся зоной риска, что подтверждает статистика по пропущенным мячам.

«Крылья Советов-2»

Крылья Советов-2 после 4 туров набрали 8 очков и занимают 5-е место. Команда в последних турах показывает приличную результативность (9 голов за 5 матчей – в среднем 1.80 за игру), но при этом много пропускает – 10 мячей за 5 игр (по 2.00 в среднем за матч). В предыдущей игре была яркая ничья с Рубином-2 (3:3). Коллектив не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 6 из 8 последних встреч, что подтверждает атакующий потенциал.

Факты о командах:

«Уралец-ТС»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.20 гола.
  • Выиграл последнюю игру с уверенным счетом 3:0.

«Крылья Советов-2»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 2.00 гола.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
3
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Уралец-ТС
1 : 0
11.05.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Крылья Советов-2
3 : 2
07.09.2024
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Уралец-ТС
0 : 0
01.06.2024
Крылья Советов-2

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Крылья Советов-2»

Матч обещает быть результативным с высокой вероятностью обмена голами. Обе команды демонстрируют хорошие атакующие показатели, но имеют проблемы в обороне. Уралец-ТС будет пользоваться преимуществом домашнего поля, однако Крылья Советов-2 вполне способен дать бой и поразить ворота хозяев. Ожидаем напряжeнную игру с минимум тремя голами.

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:2 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.2
Точный счет 2:2
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Крылья Советов-2 Уралец-ТС
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