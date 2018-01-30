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  • «Крылья Советов-2»: «Готовы вступить в борьбу за Икарди, если он докажет свой уровень у нас на просмотре»

«Крылья Советов-2»: «Готовы вступить в борьбу за Икарди, если он докажет свой уровень у нас на просмотре»

30 января 2018, 16:16
9

Вторая команда «Крыльев Советов» пошутила, что готова вступить в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди. Самарцы в своем твиттере пригласили аргентинца на просмотр.

«Приглашаем Мауро Икарди на просмотр в «Крылья Советов-2». Если сможет доказать свой уровень, то мы включимся в борьбу за него вместе с «Реалом» и «Манчестер Сити», – говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов-2».

По информации СМИ, главным претендентом на 24-летнего футболиста является «Реал».

В нынешнем сезоне Икарди, чей контракт с миланцами рассчитан до лета 2021 года, провел 24 матча, забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Крылья Советов-2 Икарди Мауро
Комментарии (9)
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vodka_from_32
1517318943
"Смищно..."
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Illars
1517320147
плоско
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Obojaemiy
1517322411
играть не могут так позорятся "шутками"
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InterMilLano1908
1517323314
Надеюсь Икарди уйдет...
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OfaZavr
1517323409
такого вида шутке уже миллион лет, можно было придумать что-то свое, креативное.
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77SAM
1517328615
Э-эх ! Самара городок...
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PUZIAKA
1517332014
Как эта новость здесь могла оказаться? Кто из журналистов бомбардира в здравом уме мог подписаться на твиттер Крыльев Советов 2. Хотя не удивлюсь завтра в главных новостях - "Российский клуб вступил в борьбу с Реалом за Икарди"
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Полная Канистра
1517332465
вы пошутили а он возьмёт да прилетит а у вас то и просмотра то нет в помине ну реал всегда на 2х ролях подождёт
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Mario84
1517334259
Это Мауро Икарди купит Крылья Советов-2, если сдача с ужина останется)
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