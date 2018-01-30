«Крылья Советов-2»: «Готовы вступить в борьбу за Икарди, если он докажет свой уровень у нас на просмотре»

Вторая команда «Крыльев Советов» пошутила, что готова вступить в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди. Самарцы в своем твиттере пригласили аргентинца на просмотр.

«Приглашаем Мауро Икарди на просмотр в «Крылья Советов-2». Если сможет доказать свой уровень, то мы включимся в борьбу за него вместе с «Реалом» и «Манчестер Сити», – говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов-2».

По информации СМИ, главным претендентом на 24-летнего футболиста является «Реал».

В нынешнем сезоне Икарди, чей контракт с миланцами рассчитан до лета 2021 года, провел 24 матча, забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.