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«Носта» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

25 апреля 2025 13:09
Носта - Крылья Советов-2
26 апр. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
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2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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26 апреля 2025 года на стадионе в Новороссийске состоится матч 3-го тура Второй лиги России, в котором местный «Носта» примет «Крылья Советов-2». Обе команды продемонстрировали разные уровни игры в первых двух турах, и ожидается, что матч будет напряжeнным. «Носта» стремится улучшить свою игру в атаке, а «Крылья Советов-2» постараются продлить свою беспроигрышную серию.

«Носта»

После 2 туров «Носта» набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 4 гола, что составляет в среднем 0.8 гола за матч, и пропустила 10 голов, что даeт средний показатель 2 гола за игру. «Носта» сталкивается с проблемами в обороне, пропуская в каждом из последних матчей, что является слабостью команды. Несмотря на это, «Носта» показывает хорошие результаты в атаке, забивая хотя бы 1 гол в 6 из последних 7 матчей против «Крыльев Советов-2». Эти факторы говорят о том, что команда будет бороться за победу в этом матче, несмотря на проблемы в защите.

«Крылья Советов-2»

«Крылья Советов-2» набрали 4 очка после двух туров и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда забила 10 голов в последних 5 матчах, что даeт в среднем 2 гола за игру, но и пропустила 8 голов, что составляет 1.6 гола за матч. В атаке «Крылья Советов-2» выглядят стабильно, забивая в каждом из последних матчей, но в обороне они также имеют слабые места, что позволяет соперникам находить свои моменты для взятия ворот. В последнем матче они сыграли вничью с «Химиком» 0:0, что подтвердило их нестабильность в обороне. Однако общая форма команды остаeтся хорошей, и они настроены на победу в этом матче.

Факты о командах

«Носта»

  • Набрал 3 очка после 2 туров и занимает 8-е место.
  • В последних 5 играх «Носта» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 2 гола.
  • Забивает в 6 из 7 последних матчей против «Крыльев Советов-2».
  • Пропускает в 6 последних матчах.

«Крылья Советов-2»

  • Набрал 4 очка после 2 туров и занимает 4-е место.
  • В последних 5 играх «Крылья Советов-2» забивает в среднем 2 гола за матч и пропускает 1.6 гола.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
10
Забитых мячей
6
2.5
В среднем за матч
1.5
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
0 : 2
10.08.2024
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
04.05.2024
Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Носта
5 : 0
04.11.2017
Крылья Советов-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Крылья Советов-2
2 : 4
18.08.2017
Носта

Прогноз на матч «Носта» – «Крылья Советов-2»

В предстоящем матче «Крылья Советов-2» выглядит фаворитом, однако «Носта» имеет опыт успешных матчей против этой команды и на своем поле будет стремиться использовать домашнее преимущество. Ожидается, что обе команды будут атаковать, но из-за слабостей в обороне вероятно, что обе команды смогут забить. «Крылья Советов-2» должны контролировать игру, однако «Носта» будет сражаться за каждое очко и может нанести ответный удар.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Крылья Советов-2» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Крылья Советов-2» больше 1.5 гола – коэффициент 1.85

2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Крылья Советов-2 Носта
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