26 апреля 2025 года на стадионе в Новороссийске состоится матч 3-го тура Второй лиги России, в котором местный «Носта» примет «Крылья Советов-2». Обе команды продемонстрировали разные уровни игры в первых двух турах, и ожидается, что матч будет напряжeнным. «Носта» стремится улучшить свою игру в атаке, а «Крылья Советов-2» постараются продлить свою беспроигрышную серию.

«Носта»

После 2 туров «Носта» набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 4 гола, что составляет в среднем 0.8 гола за матч, и пропустила 10 голов, что даeт средний показатель 2 гола за игру. «Носта» сталкивается с проблемами в обороне, пропуская в каждом из последних матчей, что является слабостью команды. Несмотря на это, «Носта» показывает хорошие результаты в атаке, забивая хотя бы 1 гол в 6 из последних 7 матчей против «Крыльев Советов-2». Эти факторы говорят о том, что команда будет бороться за победу в этом матче, несмотря на проблемы в защите.

«Крылья Советов-2»

«Крылья Советов-2» набрали 4 очка после двух туров и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда забила 10 голов в последних 5 матчах, что даeт в среднем 2 гола за игру, но и пропустила 8 голов, что составляет 1.6 гола за матч. В атаке «Крылья Советов-2» выглядят стабильно, забивая в каждом из последних матчей, но в обороне они также имеют слабые места, что позволяет соперникам находить свои моменты для взятия ворот. В последнем матче они сыграли вничью с «Химиком» 0:0, что подтвердило их нестабильность в обороне. Однако общая форма команды остаeтся хорошей, и они настроены на победу в этом матче.

Факты о командах

«Носта»

Набрал 3 очка после 2 туров и занимает 8-е место.

В последних 5 играх «Носта» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 2 гола.

Забивает в 6 из 7 последних матчей против «Крыльев Советов-2».

Пропускает в 6 последних матчах.

«Крылья Советов-2»

Набрал 4 очка после 2 туров и занимает 4-е место.

В последних 5 играх «Крылья Советов-2» забивает в среднем 2 гола за матч и пропускает 1.6 гола.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 10 Забитых мячей 6 2.5 В среднем за матч 1.5 5:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур Носта 0 : 2 Крылья Советов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур Крылья Советов-2 2 : 1 Носта Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Носта 5 : 0 Крылья Советов-2 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Крылья Советов-2 2 : 4 Носта

Прогноз на матч «Носта» – «Крылья Советов-2»

В предстоящем матче «Крылья Советов-2» выглядит фаворитом, однако «Носта» имеет опыт успешных матчей против этой команды и на своем поле будет стремиться использовать домашнее преимущество. Ожидается, что обе команды будут атаковать, но из-за слабостей в обороне вероятно, что обе команды смогут забить. «Крылья Советов-2» должны контролировать игру, однако «Носта» будет сражаться за каждое очко и может нанести ответный удар.

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