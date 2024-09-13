Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Рубин-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    «Рубин-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    В рамках 21-го тура Второй лиги России состоится матч между командами «Рубин-2» и «Крылья Советов-2». Обе команды показывают достойные результаты в текущем сезоне и идут бок о бок в турнирной таблице: «Рубин-2» занимает 4-е место с 34 очками, а «Крылья Советов-2» расположились на 5-й строчке с 33 очками. Этот матч может сыграть ключевую роль в борьбе за место в первой тройке.

    Анализ команды «Рубин-2»

    «Рубин-2» под руководством Гекдениза Карадениза демонстрирует отличные результаты в последних матчах. Команда не проигрывает в 5 последних играх и побеждает в 3 последних матчах дома. За этот отрезок «Рубин-2» забила 11 голов, а пропустила всего 4, что говорит о надeжной обороне и эффективной атаке. В последних матчах команда в среднем забивает 2.20 гола за игру, что является высоким показателем для турнира.

    Последние 5 матчей:

    • «Рубин-2» 2:0 «Амкар»

    • «Рубин-2» 4:0 «Пари НН-2»

    • «Динамо Барнаул» 2:0 «Рубин-2»

    • «Рубин-2» 3:0 «Носта»

    • «Сокол Казань» 2:2 «Рубин-2»

    Ключевые показатели:

    • Побеждает в 3 последних матчах дома

    • Забивает в среднем 2.20 гола за игру

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

    Анализ команды «Крылья Советов-2»

    «Крылья Советов-2» также демонстрируют стабильные результаты. Команда одержала 3 победы подряд в рамках турнира и стабильно забивает в последних матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила всего 3, что делает еe одной из самых опасных атакующих сил в лиге. Сильной стороной «Крыльев» является их надeжная защита, которая пропускает всего 0.60 гола за игру в последних матчах.

    Последние 5 матчей:

    • «Крылья Советов-2» 3:2 «Уралец-ТС»

    • «Крылья Советов-2» 4:1 «Амкар»

    • «Пари НН-2» 0:2 «Крылья Советов-2»

    • «Динамо Барнаул» 0:0 «Крылья Советов-2»

    • «Носта» 0:2 «Крылья Советов-2»

    Ключевые показатели:

    • Побеждает в 3 последних матчах

    • Забивает в среднем 2.20 гола за игру

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

    Тактический разбор

    Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность в атаке. Игра, скорее всего, будет плотной и равной, с акцентом на атакующие действия обеих сторон. «Рубин-2» будет использовать домашний фактор и сильную форму, чтобы продолжить победную серию. В то же время «Крылья Советов-2» имеют надeжную защиту и хорошую контратакующую игру, что позволит им сопротивляться натиску хозяев.

    Личные встречи

    Последняя встреча между командами завершилась ничьей – 0:0, что показывает, насколько команды равны по уровню.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Рубин-2»: 2.10

    • Ничья: 3.20

    • Победа «Крылья Советов-2»: 3.40

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: ОЗ – да (1.80). Обе команды активно забивают в последних матчах.

    • Умеренная ставка: ТБ 2.5 (1.90). С учетом атакующего потенциала обеих команд можно ожидать минимум 3 гола.

    • Более рискованная ставка: Ничья (3.20). Команды идут очень ровно, и матч может завершиться вничью.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+