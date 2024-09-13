В рамках 21-го тура Второй лиги России состоится матч между командами «Рубин-2» и «Крылья Советов-2». Обе команды показывают достойные результаты в текущем сезоне и идут бок о бок в турнирной таблице: «Рубин-2» занимает 4-е место с 34 очками, а «Крылья Советов-2» расположились на 5-й строчке с 33 очками. Этот матч может сыграть ключевую роль в борьбе за место в первой тройке.
Анализ команды «Рубин-2»
«Рубин-2» под руководством Гекдениза Карадениза демонстрирует отличные результаты в последних матчах. Команда не проигрывает в 5 последних играх и побеждает в 3 последних матчах дома. За этот отрезок «Рубин-2» забила 11 голов, а пропустила всего 4, что говорит о надeжной обороне и эффективной атаке. В последних матчах команда в среднем забивает 2.20 гола за игру, что является высоким показателем для турнира.
Последние 5 матчей:
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«Рубин-2» 2:0 «Амкар»
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«Рубин-2» 4:0 «Пари НН-2»
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«Динамо Барнаул» 2:0 «Рубин-2»
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«Рубин-2» 3:0 «Носта»
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«Сокол Казань» 2:2 «Рубин-2»
Ключевые показатели:
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Побеждает в 3 последних матчах дома
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Забивает в среднем 2.20 гола за игру
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Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Анализ команды «Крылья Советов-2»
«Крылья Советов-2» также демонстрируют стабильные результаты. Команда одержала 3 победы подряд в рамках турнира и стабильно забивает в последних матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила всего 3, что делает еe одной из самых опасных атакующих сил в лиге. Сильной стороной «Крыльев» является их надeжная защита, которая пропускает всего 0.60 гола за игру в последних матчах.
Последние 5 матчей:
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«Крылья Советов-2» 3:2 «Уралец-ТС»
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«Крылья Советов-2» 4:1 «Амкар»
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«Пари НН-2» 0:2 «Крылья Советов-2»
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«Динамо Барнаул» 0:0 «Крылья Советов-2»
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«Носта» 0:2 «Крылья Советов-2»
Ключевые показатели:
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Побеждает в 3 последних матчах
-
Забивает в среднем 2.20 гола за игру
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Тактический разбор
Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность в атаке. Игра, скорее всего, будет плотной и равной, с акцентом на атакующие действия обеих сторон. «Рубин-2» будет использовать домашний фактор и сильную форму, чтобы продолжить победную серию. В то же время «Крылья Советов-2» имеют надeжную защиту и хорошую контратакующую игру, что позволит им сопротивляться натиску хозяев.
Личные встречи
Последняя встреча между командами завершилась ничьей – 0:0, что показывает, насколько команды равны по уровню.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Рубин-2»: 2.10
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Ничья: 3.20
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Победа «Крылья Советов-2»: 3.40
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: ОЗ – да (1.80). Обе команды активно забивают в последних матчах.
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Умеренная ставка: ТБ 2.5 (1.90). С учетом атакующего потенциала обеих команд можно ожидать минимум 3 гола.
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Более рискованная ставка: Ничья (3.20). Команды идут очень ровно, и матч может завершиться вничью.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.