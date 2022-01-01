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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Крылья Советов-2
Состав
Крылья Советов-2 - состав команды
Самара
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://www.kc-camapa.ru/
Тренер:
Дмитрий Шуков
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
63
Ковальчук Иван
Вра
19
-
1
Недоспасов Михаил
Вра
20
-
16
Осадчий Арсений
Вра
19
-
13
Шишкин Артем
Вра
-
61
Белтюков Данил
Вра
-
63
Чистяков Егор
Защ
22
-
66
Кобыльсков Илья
Защ
18
-
96
Пелипенко Иван
Защ
19
-
44
Волков Глеб
Защ
17
-
92
Эскеров Эмин
Защ
19
-
63
Мельников Ярослав
Защ
19
-
35
Абзалилов Арсений
Защ
22
-
86
Самедов Самид
Защ
20
-
27
Грибакин Илья
Защ
22
-
40
Бекетов Никита
Защ
21
-
89
Загородников Артур
Защ
22
-
72
Ивлев Никита
Защ
21
-
56
Радаев Артем
Защ
21
-
33
Лысов Алексей
Защ
21
-
75
Filippov Dmitri
Защ
-
84
Politov Stanislav
Защ
-
67
Базыгин Денис
Пол
19
-
55
Чалый Артем
Пол
22
-
87
Марулин Кирилл
Пол
19
-
47
Ерескин Дмитрий
Пол
18
-
74
Урюпин Вячеслав
Пол
19
-
59
Савельев Данила
Пол
18
-
88
Борисов Максим
Пол
20
-
7
Чермит Батырбий
Пол
20
-
98
Максимов Николай
Нап
24
-
97
Бодров Филипп
Нап
20
-
76
Саласин Петр
Нап
20
-
78
Маликов Денис
Нап
19
-
85
Беликов Алексей
Нап
-
44
Suzdal Andrey
Нап
-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 5, защитников: 16, полузащитников: 8, нападающих: 6
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