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  • «Андерлехт» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Андерлехт» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:55
Андерлехт
27.08.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Кайрат
53' Д. Сикан 71' Ж. Бьянсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
24
Энрик Льянсана
ОП
55
Марко Кана
ОП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
19
Ойва Юккола
ЛФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Андерлехт
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
83
Тристан Дегреф
РФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
4-2-1-2
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
27
Петро
79
4
Бьянсон
24
Льянсана
55
Кана
61
9
14
Сикан
4-2-1-1-2
82
Калмурза
5
Кургин
4
Касабулат
6
Садыбеков
3
Мата
20
Тапалов
8
Байбек
13
Оксанен
81
Бекболат
28
Гуал
19
Юккола
79
11
Антман
11
Антман
79
24
Льянсана
68
68
24
Льянсана
10
Винклер
10
Винклер
14
Сикан
83
Дегреф
83
Дегреф
14
Сикан
4
Касабулат
14
Мартынович
14
Мартынович
4
Касабулат
3
Мата
24
Мрынский
24
Мрынский
3
Мата
28
Гуал
17
Туякбаев
17
Туякбаев
28
Гуал
19
Юккола
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
19
Юккола
Остались в запасе
Андерлехт
Кайрат
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
25
Basile Vroninks
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
25
Basile Vroninks
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Андерлехт - Кайрат
2
4
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Андерлехт» против «Кайрата», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт»«Кайрат»

«Андерлехт» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Кайрат Андерлехт
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