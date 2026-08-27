27.08.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Андерлехт
Андерлехт
4-2-1-2
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
27
Петро
79
4
Бьянсон
24
Льянсана
55
Кана
61
9
14
Сикан
4-2-1-1-2
82
Калмурза
5
Кургин
4
Касабулат
6
Садыбеков
3
Мата
20
Тапалов
8
Байбек
13
Оксанен
81
Бекболат
28
Гуал
19
Юккола
79
11
Антман
11
Антман
79
24
Льянсана
68
68
24
Льянсана
10
Винклер
10
Винклер
14
Сикан
83
Дегреф
83
Дегреф
14
Сикан
4
Касабулат
14
Мартынович
14
Мартынович
4
Касабулат
3
Мата
24
Мрынский
24
Мрынский
3
Мата
28
Гуал
17
Туякбаев
17
Туякбаев
28
Гуал
19
Юккола
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
19
Юккола
Остались в запасе
Андерлехт
Кайрат
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
25
Basile Vroninks
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
25
Basile Vroninks
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Андерлехт - Кайрат
2
4
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Андерлехт» против «Кайрата», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Кайрат»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»