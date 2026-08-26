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«Андерлехт» – «Кайрат»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:52
Андерлехт - Кайрат
27 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Андерлехта» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и казахстанским «Кайратом» пройдет 27 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток». В первой встрече в Алматы «Андерлехт» одержал разгромную победу со счeтом 3:0, и теперь бельгийцы имеют комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в отличной форме: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч, а их атака забивает в восьми из десяти последних матчей. «Кайрат», напротив, испытывает серьeзные проблемы в атаке (0,80 гола за игру) и регулярно пропускает. Сможет ли казахстанский клуб преподнести сенсацию и отыграть три мяча в гостях, или «Андерлехт» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Андерлехт» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча и отличной форме. Бельгийский клуб не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а его атака стабильно приносит результат – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в восьми из десяти последних встреч. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В первом матче «Андерлехт» разгромил «Кайрат» на его поле со счeтом 3:0, полностью доминируя. В чемпионате Бельгии они обыграли «Васланд-Беверен» (1:0) и «Ла-Лувьер» (2:1), а в квалификации Лиги Европы прошли ПАОК (3:2, 1:0). Домашняя поддержка и класс игроков делают «Андерлехт» явным претендентом на победу.

«Кайрат» подходит к ответной игре с тяжeлым грузом поражения в первом матче и слабой атакующей статистикой. Казахстанский клуб забивает в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а его оборона пропускает 1,20 мяча, причeм «Кайрат» пропускает в четырeх последних матчах. В первом поединке они не сумели забить «Андерлехту» на своeм поле и теперь вынуждены отыгрываться в гостях. В чемпионате Казахстана команда обыграла «Улытау» (3:1), но в Лиге чемпионов уступила «Левски» (0:1, 0:1). Гостям будет крайне сложно преодолеть оборону хозяев и при этом не пропустить, учитывая их проблемы в защите и низкую результативность.

Итоговый вывод: «Андерлехт» имеет подавляющее преимущество в форме, классе и преимуществе после первого матча. «Кайрат» не показывает стабильности в атаке и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Андерлехт» одержал победу со счeтом 3:0 на выезде. Текущая форма «Андерлехта» – стабильные результаты и надeжная оборона, тогда как «Кайрат» мало забивает и регулярно пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев практически неизбежной, несмотря на возможные попытки гостей реабилитироваться.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Андерлехт
3 : 0
27.08.2026
Кайрат
Лига Европы, 4 раунд
Андерлехт
3 : 0
27.08.2026
Кайрат
Лига Европы, 4 раунд
Кайрат
0 : 3
20.08.2026
Андерлехт

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
24
Энрик Льянсана
ОП
55
Марко Кана
ОП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
19
Ойва Юккола
ЛФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Андерлехт
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
68
Noah Kalonji
ЦП
25
Basile Vroninks
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
83
Тристан Дегреф
РФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
4-2-1-2
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
27
Петро
79
4
Бьянсон
24
Льянсана
55
Кана
61
9
14
Сикан
4-2-1-1-2
82
Калмурза
5
Кургин
4
Касабулат
6
Садыбеков
3
Мата
20
Тапалов
8
Байбек
13
Оксанен
81
Бекболат
28
Гуал
19
Юккола
79
11
Антман
11
Антман
79
24
Льянсана
68
68
24
Льянсана
10
Винклер
10
Винклер
14
Сикан
83
Дегреф
83
Дегреф
14
Сикан
4
Касабулат
14
Мартынович
14
Мартынович
4
Касабулат
3
Мата
24
Мрынский
24
Мрынский
3
Мата
28
Гуал
17
Туякбаев
17
Туякбаев
28
Гуал
19
Юккола
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
19
Юккола
Остались в запасе
Андерлехт
Кайрат
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
25
Basile Vroninks
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
33
Mattis Seghers
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
25
Basile Vroninks
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
22
Gustavo Mendonca
ЦП
27
M. Abish
ЦП
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Андерлехта» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма хозяев, их преимущество после первого матча и слабая атака «Кайрата», который забивает в среднем 0,80 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Андерлехта» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Кайратом» состоится 27 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Андерлехт» – «Кайрат»: смотреть онлайн.

2.08
Победа «Андерлехта» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Кайрат Андерлехт
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