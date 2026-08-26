Ответный матч плей-офф Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и казахстанским «Кайратом» пройдет 27 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток». В первой встрече в Алматы «Андерлехт» одержал разгромную победу со счeтом 3:0, и теперь бельгийцы имеют комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в отличной форме: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч, а их атака забивает в восьми из десяти последних матчей. «Кайрат», напротив, испытывает серьeзные проблемы в атаке (0,80 гола за игру) и регулярно пропускает. Сможет ли казахстанский клуб преподнести сенсацию и отыграть три мяча в гостях, или «Андерлехт» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Андерлехт» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча и отличной форме. Бельгийский клуб не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а его атака стабильно приносит результат – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в восьми из десяти последних встреч. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В первом матче «Андерлехт» разгромил «Кайрат» на его поле со счeтом 3:0, полностью доминируя. В чемпионате Бельгии они обыграли «Васланд-Беверен» (1:0) и «Ла-Лувьер» (2:1), а в квалификации Лиги Европы прошли ПАОК (3:2, 1:0). Домашняя поддержка и класс игроков делают «Андерлехт» явным претендентом на победу.

«Кайрат» подходит к ответной игре с тяжeлым грузом поражения в первом матче и слабой атакующей статистикой. Казахстанский клуб забивает в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а его оборона пропускает 1,20 мяча, причeм «Кайрат» пропускает в четырeх последних матчах. В первом поединке они не сумели забить «Андерлехту» на своeм поле и теперь вынуждены отыгрываться в гостях. В чемпионате Казахстана команда обыграла «Улытау» (3:1), но в Лиге чемпионов уступила «Левски» (0:1, 0:1). Гостям будет крайне сложно преодолеть оборону хозяев и при этом не пропустить, учитывая их проблемы в защите и низкую результативность.

Итоговый вывод: «Андерлехт» имеет подавляющее преимущество в форме, классе и преимуществе после первого матча. «Кайрат» не показывает стабильности в атаке и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Андерлехт» одержал победу со счeтом 3:0 на выезде. Текущая форма «Андерлехта» – стабильные результаты и надeжная оборона, тогда как «Кайрат» мало забивает и регулярно пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев практически неизбежной, несмотря на возможные попытки гостей реабилитироваться.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Андерлехт 3 : 0 Кайрат Лига Европы, 4 раунд Андерлехт 3 : 0 Кайрат Лига Европы, 4 раунд Кайрат 0 : 3 Андерлехт

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Андерлехта» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма хозяев, их преимущество после первого матча и слабая атака «Кайрата», который забивает в среднем 0,80 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Андерлехта» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Кайратом» состоится 27 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.