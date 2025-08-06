Введите ваш ник на сайте
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72

06 августа 2025 9:33
Андерлехт - Шериф
07 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Андерлехта» с форой (-1)
Сделать ставку

7 августа в Брюсселе на стадионе «Лотто Парк» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между «Андерлехтом» и «Шерифом». Бельгийский клуб подходит к игре в роли очевидного фаворита, тогда как «Шериф» продолжает терять стабильность и пропускать в каждом матче. Учитывая статистику и форму команд, встреча может стать показательной с точки зрения разницы в классе и подходах.

«Андерлехт»

Команда в отличной форме: 4 победы в 5 последних матчах, 10 забитых и только 4 пропущенных мяча. «Андерлехт» продолжает забивать стабильно – в 12 матчах подряд, причeм в большинстве случаев по два и более голов. Внутренний чемпионат клуб начал с двух уверенных побед над «Вестерло» (5:2) и «Серкль Брюгге» (2:0), демонстрируя разнообразие в атакующих действиях и отличную реализацию моментов. Единственное недавнее поражение пришло в гостевом матче с «Хэкеном» (1:2), но и оно было компенсировано успешной игрой в первой встрече. Особенно стоит отметить плотную структуру обороны: в последних 5 играх – всего 0.80 пропущенных мячей в среднем.

«Шериф»

Команда из Тирасполя на старте сезона выглядит уязвимой. Несмотря на победу в последнем матче чемпионата Молдовы над «Дачией Буюкань» (2:0), в еврокубках ситуация напряжeнная – два поражения от «Утрехта» (1:3 и 1:4), а также проблемы в национальном чемпионате, включая проигрыш от «Зимбру». За 5 последних матчей «Шериф» пропустил 10 мячей (2.00 в среднем), что говорит о слабой дисциплине в защите. Команда старается играть через фланги и искать моменты в контратаках, но допускает слишком много свободных зон, чем качественные соперники регулярно пользуются. Несмотря на то, что «Шериф» забивает в 4 матчах подряд, его оборона не выдерживает давления на уровне плей-офф еврокубков.

Факты о командах

«Андерлехт»

  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 за игру
  • Победа 2:0 в последнем матче чемпионата
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

«Шериф»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • 10 пропущенных за 5 матчей
  • Победа 2:0 в последнем туре чемпионата Молдовы
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Поражения от «Утрехта» и «Зимбру» с общим счeтом 4:10

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф

Прогноз на матч

«Андерлехт» выглядит куда более сбалансированной и подготовленной командой. Учитывая домашний фактор, стабильность состава и атакующую форму, бельгийцы должны уверенно контролировать матч. «Шериф» не способен противостоять соперникам, превосходящим по уровню организации, и скорее всего, вновь окажется под постоянным давлением. При этом «Андерлехт» редко играет на удержание и способен довести результат до уверенной победы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Андерлехта» с форой (-1) – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Андерлехта» больше 2 – коэффициент 2.05

1.72
Победа «Андерлехта» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Шериф Андерлехт
Рекомендуем
