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«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00

30 июля 2025 9:24
Хэкен - Андерлехт
31 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
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2.00
Победа «Андерлехта»
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31 июля на «Бравида Арене» в Швеции состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Хэкеном» и бельгийским «Андерлехтом». Первая встреча завершилась минимальной победой бельгийцев со счeтом 1:0, но оставила интригу на вторую игру. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и текущую форму, матч в Гeтеборге может стать результативным.

«Хэкен»

Шведский клуб переживает сложный отрезок: в последних 5 матчах команда пропустила 10 голов, включая разгром от «Юргордена» (1:6). При этом атака «Хэкен» остаeтся боеспособной – 7 мячей в тех же 5 играх (в среднем 1.40 за матч), включая 4 гола в ворота «Хальмстада». Команда нестабильна: может уверенно победить дома, но затем провалиться при минимальном давлении. В обороне – системные провалы, особенно при контратаках и стандартных положениях.

«Андерлехт»

Бельгийский клуб демонстрирует отличную форму: 4 победы подряд, 14 голов за 5 матчей (в среднем 2.80) и всего 4 пропущенных мяча (0.80 в среднем). «Андерлехт» отличается высоким качеством атакующих действий, быстрой игрой в пас и уверенной реализацией моментов. Команда забивает в 10 матчах подряд и контролирует ход игры даже в сложных выездных условиях. Победа в первой игре даeт тактическое преимущество – бельгийцы могут сыграть прагматично, но при этом не будут отказываться от атакующей модели.

Факты о командах

«Хэкен»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (5 последних матчей)
  • В среднем 1.40 забитого гола за матч
  • 10 пропущенных мячей за последние 5 игр
  • Нестабильная форма: от разгромов до ничьих и побед

«Андерлехт»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем 2.80 забитого и 0.80 пропущенного гола за матч
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Последняя игра: победа 5:2 в чемпионате Бельгии

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига Европы, 2 раунд
Андерлехт
1 : 0
24.07.2025
Хэкен

Прогноз на матч

Учитывая форму «Андерлехта» и нестабильность «Хэкена», бельгийский клуб выглядит фаворитом и во второй игре. Несмотря на минимальное преимущество, «Андерлехт» не станет ограничиваться обороной и постарается развить успех. У шведов будет мотивация отыграться, и они точно будут рисковать, что откроет зоны для контратак соперника. Ожидается открытый матч с голами и игровым контролем со стороны гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Андерлехта» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.00
Победа «Андерлехта»
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Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Андерлехт Хэкен
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