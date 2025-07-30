31 июля на «Бравида Арене» в Швеции состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Хэкеном» и бельгийским «Андерлехтом». Первая встреча завершилась минимальной победой бельгийцев со счeтом 1:0, но оставила интригу на вторую игру. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и текущую форму, матч в Гeтеборге может стать результативным.

«Хэкен»

Шведский клуб переживает сложный отрезок: в последних 5 матчах команда пропустила 10 голов, включая разгром от «Юргордена» (1:6). При этом атака «Хэкен» остаeтся боеспособной – 7 мячей в тех же 5 играх (в среднем 1.40 за матч), включая 4 гола в ворота «Хальмстада». Команда нестабильна: может уверенно победить дома, но затем провалиться при минимальном давлении. В обороне – системные провалы, особенно при контратаках и стандартных положениях.

«Андерлехт»

Бельгийский клуб демонстрирует отличную форму: 4 победы подряд, 14 голов за 5 матчей (в среднем 2.80) и всего 4 пропущенных мяча (0.80 в среднем). «Андерлехт» отличается высоким качеством атакующих действий, быстрой игрой в пас и уверенной реализацией моментов. Команда забивает в 10 матчах подряд и контролирует ход игры даже в сложных выездных условиях. Победа в первой игре даeт тактическое преимущество – бельгийцы могут сыграть прагматично, но при этом не будут отказываться от атакующей модели.

Факты о командах

«Хэкен»

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (5 последних матчей)

В среднем 1.40 забитого гола за матч

10 пропущенных мячей за последние 5 игр

Нестабильная форма: от разгромов до ничьих и побед

«Андерлехт»

Победы в 4 последних матчах

В среднем 2.80 забитого и 0.80 пропущенного гола за матч

Забивает в 10 матчах подряд

Последняя игра: победа 5:2 в чемпионате Бельгии

Прогноз на матч

Учитывая форму «Андерлехта» и нестабильность «Хэкена», бельгийский клуб выглядит фаворитом и во второй игре. Несмотря на минимальное преимущество, «Андерлехт» не станет ограничиваться обороной и постарается развить успех. У шведов будет мотивация отыграться, и они точно будут рисковать, что откроет зоны для контратак соперника. Ожидается открытый матч с голами и игровым контролем со стороны гостей.

Рекомендованные ставки