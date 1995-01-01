Бельгия. Про-Лига (2022/2023) Лига конференций (2022/2023), первый матч
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023) Бельгия. Про-Лига (2022/2023) Бельгия. Про-Лига (2022/2023) Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|1/8 финала
первый матч
|9 марта, четверг
|20:45
|Андерлехт
|Вильярреал
|29 тур
|12 марта, воскресенье
|21:15
|Андерлехт
|Серкль Брюгге
|1/8 финала
ответный матч
|16 марта, четверг
|23:00
|Вильярреал
|Андерлехт
|30 тур
|19 марта, воскресенье
|18:00
|Оуд-Хеверли
|Андерлехт