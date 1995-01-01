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    Андерлехт - расписание

    Город Брюссель
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.rsca.be/
    Стадион Констант Ванден Сток
    Тренер Фелис Массу
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    28 тур
    		5 марта, воскресенье 20:30 Гент Андерлехт
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1/8 финала
    первый матч    		 9 марта, четверг 20:45 Андерлехт Вильярреал
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    29 тур
    		12 марта, воскресенье 21:15 Андерлехт Серкль Брюгге
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1/8 финала
    ответный матч    		 16 марта, четверг 23:00 Вильярреал Андерлехт
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    30 тур
    		19 марта, воскресенье 18:00 Оуд-Хеверли Андерлехт
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    31 тур
    		2 апреля, воскресенье 17:00 Эйпен Андерлехт
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    32 тур
    		9 апреля, воскресенье 14:30 Андерлехт Вестерло
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    33 тур
    		16 апреля, воскресенье 14:30 Генк Андерлехт
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    34 тур
    		23 апреля, воскресенье 19:30 Андерлехт Мехелен
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