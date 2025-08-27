28 августа на OPAP Arena в Афинах пройдeт ответный матч плей-офф Лиги Конференций между АЕК и «Андерлехтом». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, и теперь всe решится в Греции. Оба клуба в хорошем тонусе, регулярно забивают и подходят к поединку без поражений в последних сериях.

«АЕК»

Греческий клуб стабильно выступает в еврокубках: пять матчей без поражений, при этом команда всегда находит путь к воротам соперника. За последние пять игр АЕК забил 8 и пропустил 4 мяча, средние показатели составляют 1.60 забитого и 0.80 пропущенного за встречу. Команда умеет навязывать давление в атаке и играть активно на флангах. Домашнее поле также важный фактор: при поддержке болельщиков АЕК играет смелее и чаще использует высокую линию прессинга.

«Андерлехт»

Бельгийцы также уверенно держат уровень: три матча подряд в Лиге Конференций без поражений и стабильная результативность. В пяти последних встречах команда забила 9 голов и пропустила 5, в среднем – 1.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру. «Андерлехт» отличается хорошим балансом между атакой и обороной, при этом его главная сила – стабильное завершение атак, команда забивает уже в 17 матчах подряд. Однако на выезде бельгийцам зачастую сложнее контролировать игру.

Факты о командах

«АЕК»

Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги Конференций

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Не проигрывает 9 матчей подряд

«Андерлехт»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Конференций

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 17 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр

Прогноз на матч

Силы соперников достаточно равны: обе команды результативны, уверенно чувствуют себя в атаке и редко остаются без гола. При этом игра в Афинах обещает быть напряжeнной: АЕК будет стремиться воспользоваться фактором домашнего поля, а «Андерлехт» сделает ставку на опыт и стабильность. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и высокая вероятность ничейного результата в основное время.

Рекомендованные ставки