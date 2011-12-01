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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Андерлехт
АЕК - Андерлехт: обзор матча 01 декабря 2011
АЕК
01.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
19'
Д. Сиалмас
4'
Г. Жилле
36'
Г. Жилле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Андерлехт
+2
Желтая карточка
Г. Жилле
Желтая карточка
Леонардо
Замена
Т. де Суттер
️️️️
М. Суарес
Замена
Ф. Канесин
️️️️
Л. Маречек
Замена
Леонардо
️️️️
Ф. Варгас
Желтая карточка
Я. Контоес
Замена
Д. Одои
️️️️
Б. Сафари
Замена
Ф. Варгас
️️️️
Н. Бернс
Замена
С. Белек
️️️️
Э. Фрейр Хельгасон
ГОЛ! 1:2!
Г. Жилле
Пас отдал
Р. Юхас
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиалмас
Пас отдал
Н. Бернс
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жилле
Пас отдал
Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Димитриос Константопулос
ВР
33
Никос Энглезу
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Эльфар Фрейр Хельгасон
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
14
Григориос Макос
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
23
Лукаш Маречек
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
10
Кану
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
АЕК
28
Теодорос Мошонас
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
9
Леонардо
АП
66
Стив Белек
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
19
Том де Суттер
ЦФ
3-2-3-2
1
Константопулос
16
Кала
44
Манолас
3
Хельгасон
33
Энглезу
2
Контоес
11
Сиалмас
14
Макос
21
Бернс
7
Геррейро
14
Клонаридис
3-2-4-1
1
Прото
23
Юхас
27
Василевски
4
Сафари
23
Маречек
8
Куяте
10
Кану
16
Клестан
30
Жилле
11
Йованович
7
Суарес
21
Бернс
21
Варгас
21
Варгас
21
Бернс
Варгас
9
Леонардо
9
Леонардо
Варгас
3
Хельгасон
66
Белек
66
Белек
3
Хельгасон
4
Сафари
3
Одои
3
Одои
4
Сафари
23
Маречек
55
Канесин
55
Канесин
23
Маречек
7
Суарес
19
де Суттер
19
де Суттер
7
Суарес
Остались в запасе
АЕК
Андерлехт
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
28
Теодорос Мошонас
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
22
Дави Шоллен
ВР
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
28
Теодорос Мошонас
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
Остались в запасе
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
22
Дави Шоллен
ВР
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча АЕК - Андерлехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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