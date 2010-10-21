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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - АЕК
Андерлехт - АЕК: обзор матча 21 октября 2010
Андерлехт
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
3 : 0
Завершен
АЕК
31'
М. Буссуфа
71'
Р. Лукаку
75'
Р. Юхас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - АЕК
Желтая карточка
П. Лагос
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Р. Лукаку
ГОЛ! 3:0!
Р. Юхас
Пас отдал
М. Буссуфа
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Буссуфа
Замена
М. Суарес
️️️️
Кану
Замена
Леонардо
️️️️
Л. Эдер
Желтая карточка
А. Арьириу
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
Р. Джеббур
️️️️
Г. Макос
ГОЛ! 1:0!
М. Буссуфа
Желтая карточка
Г. Макос
Замена
Н. Бернс
️️️️
Н. Скокко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Кану
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
АЕК
23
Диего Саха
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
1
Пантелис Кафес
ЦЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
16
Анестис Арьириу
ЦП
14
Григориос Макос
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
20
Луис Эдер
ЦФ
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
35
Стаматис Каламиотис
ЦЗ
9
Леонардо
АП
21
Нэтан Бернс
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
3-5-1-1
1
Прото
23
Юхас
3
Дешахт
3
Мазух
16
Клестан
8
Полак
6
Билья
30
Жилле
10
Кану
11
Буссуфа
9
Лукаку
3-1-3-1-2
23
Саха
1
Кафес
5
Деллас
33
Лагос
13
Генцоглу
16
Арьириу
14
Макос
16
Диоп
30
Скокко
18
Бланко
20
Эдер
9
Лукаку
19
Чаваррия
19
Чаваррия
9
Лукаку
10
Кану
7
Суарес
7
Суарес
10
Кану
20
Эдер
9
Леонардо
9
Леонардо
20
Эдер
30
Скокко
21
Бернс
21
Бернс
30
Скокко
14
Макос
19
Джеббур
19
Джеббур
14
Макос
Остались в запасе
Андерлехт
АЕК
28
Мишель Кордье
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
35
Стаматис Каламиотис
ЦЗ
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Остались в запасе
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
35
Стаматис Каламиотис
ЦЗ
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Андерлехт - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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