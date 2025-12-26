27 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Лацио». Соперники располагаются рядом в середине таблицы, но подходят к очной встрече в разном состоянии. Хозяева пытаются стабилизировать игру после крупного поражения, тогда как гости делают ставку на надежность и прагматичный стиль.

«Удинезе»

В прошлом туре «Удинезе» потерпел тяжелое поражение от «Фиорентины» со счетом 1:5. Несмотря на это, команда остается на 12 месте с 21 очком после 16 туров. «Удинезе» регулярно забивает – в четырех последних матчах Серии А команда отличалась, однако оборона выглядит уязвимой: 9 пропущенных мячей за пять игр, в среднем 1.80 за матч. Лучший бомбардир – Николо Дзаньоло, забивший 5 голов в 16 встречах.

«Лацио»

«Лацио» в предыдущем туре сыграл вничью с «Кремонезе» (0:0) и довел серию без поражений до трех матчей. Команда занимает 8 место, имея 23 очка после 16 туров. В последних пяти играх римляне пропустили всего 2 мяча, что подчеркивает надежность обороны – в среднем 0.40 за матч. При этом атакующая эффективность снизилась: лишь 3 забитых мяча за тот же отрезок. Лучшим снайпером остается Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 15 матчах.

Факты о командах

«Удинезе»

12 место после 16 туров, 21 очко

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

«Лацио»

8 место после 16 туров, 23 очка

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает «Удинезе» в 11 из 13 последних выездных встреч

Прогноз на матч «Удинезе» – «Лацио»

С учетом текущей формы «Лацио» выглядит более сбалансированной командой за счет надежной обороны. «Удинезе» способен забить, но нестабильность в защите может сыграть ключевую роль. Матч ожидается осторожным, с небольшим количеством голов и преимуществом гостей по качеству игры.

Рекомендованные ставки