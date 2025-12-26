Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.37

26 декабря 2025 9:31
Удинезе - Лацио
27 дек. 2025, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.37
«Лацио» не проиграет (X2)
Сделать ставку

27 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Лацио». Соперники располагаются рядом в середине таблицы, но подходят к очной встрече в разном состоянии. Хозяева пытаются стабилизировать игру после крупного поражения, тогда как гости делают ставку на надежность и прагматичный стиль.

«Удинезе»

В прошлом туре «Удинезе» потерпел тяжелое поражение от «Фиорентины» со счетом 1:5. Несмотря на это, команда остается на 12 месте с 21 очком после 16 туров. «Удинезе» регулярно забивает – в четырех последних матчах Серии А команда отличалась, однако оборона выглядит уязвимой: 9 пропущенных мячей за пять игр, в среднем 1.80 за матч. Лучший бомбардир – Николо Дзаньоло, забивший 5 голов в 16 встречах.

«Лацио»

«Лацио» в предыдущем туре сыграл вничью с «Кремонезе» (0:0) и довел серию без поражений до трех матчей. Команда занимает 8 место, имея 23 очка после 16 туров. В последних пяти играх римляне пропустили всего 2 мяча, что подчеркивает надежность обороны – в среднем 0.40 за матч. При этом атакующая эффективность снизилась: лишь 3 забитых мяча за тот же отрезок. Лучшим снайпером остается Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 15 матчах.

Факты о командах

«Удинезе»

  • 12 место после 16 туров, 21 очко
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

«Лацио»

  • 8 место после 16 туров, 23 очка
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Не проигрывает «Удинезе» в 11 из 13 последних выездных встреч

Личные встречи
24% (9)
26% (10)
50% (19)
41
Забитых мячей
59
1.08
В среднем за матч
1.55
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  4:4
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 1
10.03.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2 : 1
24.08.2024
Лацио
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 2
11.03.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0 : 1
21.05.2023
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 0
16.10.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
1 : 1
20.02.2022
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
18.01.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
4 : 4
02.12.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0 : 1
21.03.2021
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 3
29.11.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 0
15.07.2020
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
01.12.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2 : 0
17.04.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 2
26.09.2018
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 2
08.04.2018
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
24.01.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1 : 0
26.02.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
01.10.2016
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0 : 0
31.01.2016
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
2 : 1
17.12.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2 : 0
13.09.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 1
15.02.2015
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
25.09.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 3
19.01.2014
Лацио
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
25.08.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 0
20.04.2013
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
27.11.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
2 : 0
29.04.2012
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 2
18.12.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2 : 1
08.05.2011
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 2
19.12.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 1
15.05.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 1
10.01.2010
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1 : 3
09.05.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
3 : 3
14.12.2008
Лацио
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2 : 2
15.03.2008
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
0 : 1
28.10.2007
Удинезе
Показать все

Прогноз на матч «Удинезе» – «Лацио»

С учетом текущей формы «Лацио» выглядит более сбалансированной командой за счет надежной обороны. «Удинезе» способен забить, но нестабильность в защите может сыграть ключевую роль. Матч ожидается осторожным, с небольшим количеством голов и преимуществом гостей по качеству игры.

Рекомендованные ставки

  • «Лацио» не проиграет (X2) – коэффициент 1.37
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.37
«Лацио» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Лацио Удинезе
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 