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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 19 декабря 2010
Лацио
19.12.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
2'
Эрнанес
52'
Д. Бьява
89'
К. Сапата (АГ)
51'
А. Санчес
62'
Х. Денис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Т. Рокки
+3
+1
Замена
Б. Корради
️️️️
М. Исла
Замена
М. Брешиано
️️️️
Матузалем
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Сапата
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
М. Домицци
️️️️
П. Армеро
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
Матузалем
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
А. Кода
ГОЛ! 2:2!
Х. Денис
Пас отдал
М. Исла
Замена
Х. Денис
️️️️
К. Асамоа
ГОЛ! 2:1!
Д. Бьява
Пас отдал
А. Диас
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
Т. Рокки
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Модибо Диаките
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
6
Стефано Маури
(К)
ПВ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
35
Андреа Кода
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-2-3-1
16
Муслера
23
Диаките
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
27
Матузалем
24
Ледесма
9
Сарате
10
Эрнанес
6
Маури
18
Рокки
4-4-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
22
Исла
25
Сапата
35
Кода
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
27
Матузалем
23
Брешиано
23
Брешиано
27
Матузалем
18
Рокки
15
Гонсалес
15
Гонсалес
18
Рокки
9
Сарате
18
Козак
18
Козак
9
Сарате
7
Армеро
6
Домицци
6
Домицци
7
Армеро
27
Асамоа
19
Денис
19
Денис
27
Асамоа
22
Исла
9
Корради
9
Корради
22
Исла
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
46
Томмазо Берни
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лацио - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:25 (прямая)
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