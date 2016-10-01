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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 01 октября 2016
Удинезе
01.10.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
28'
Ч. Иммобиле
54'
Б. Кейта
61'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
85'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Лулич
84'
Желтая карточка
Патрик
Замена
Я. Янкто
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
78'
77'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ч. Иммобиле
70'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Б. Кейта
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Р. Де Пауль
63'
61'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Лулич
54'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кейта
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Фелипе
40'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Т. Арто
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Родриго Де Пауль
АП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Лацио
41
Лука Боррелли
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
3-2-3-1-2
1
Карнезис
5
Данило
28
Арто
23
Лустиг
6
Аднан
27
Фелипе
33
Коне
24
Кумс
7
Агьеманг-Баду
7
Де Пауль
18
Перица
91
Сапата
3-4-1-2
1
Стракоша
29
Худт
6
де Врей
4
Патрик
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
19
Лулич
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
7
Агьеманг-Баду
21
Янкто
21
Янкто
7
Агьеманг-Баду
7
Де Пауль
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
7
Де Пауль
9
Иммобиле
25
Ломбарди
25
Ломбарди
9
Иммобиле
19
Лулич
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
19
Лулич
17
Кейта
20
Джорджевич
20
Джорджевич
17
Кейта
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
71
Фране Прце
ЦЗ
41
Лука Боррелли
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
41
Лука Боррелли
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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