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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 01 декабря 2019
Лацио
01.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
9'
Ч. Иммобиле
36'
Ч. Иммобиле (П)
45+1'
Л. Альберто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Альберто
45'
+1
36'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
36'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
4-4-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
33
Самир
5
Троост-Эконг
50
Бекао
7
Де Пауль
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
77
Окака-Чука
90
Несторовски
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Лацио - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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