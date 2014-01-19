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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 19 января 2014
Удинезе
19.01.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
8'
А. Ди Натале (П)
68'
Э. Агьеманг-Баду
63'
А. Кандрева (П)
82'
А. Лаццари (АГ)
90'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
Желтая карточка
М. Домицци
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:3!
Эрнанес
Пас отдал
А. Кандрева
86'
Замена
Л. Цана
️️️️
Эдерсон
Замена
Н. Лопес
️️️️
Майкосуэл
86'
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Лаццари
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Сантос
78'
ГОЛ! 2:1!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
Майкосуэл
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кандрева
60'
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Сиани
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
59'
54'
Вторая желтая
О. Онази
53'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Д. Пинци
51'
49'
Желтая карточка
О. Онази
39'
Желтая карточка
М. Клозе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Натале
8'
7'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
25
Иван Келава
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Эрнанес
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Бркич
5
Данило
6
Домицци
8
Баста
3
Дуглас Сантос
28
Арто
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
4-4-2
1
Бериша
13
Сиани
39
Каванда
3
Андре Диас
20
Бьява
87
Кандрева
12
Онази
6
Билья
19
Лулич
10
Флоккари
11
Клозе
3
Дуглас Сантос
10
Лаццари
10
Лаццари
3
Дуглас Сантос
70
Майкосуэл
11
Лопес
11
Лопес
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
Эдерсон
27
Цана
27
Цана
Эдерсон
10
Флоккари
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Флоккари
13
Сиани
10
Эрнанес
10
Эрнанес
13
Сиани
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
25
Иван Келава
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
25
Иван Келава
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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