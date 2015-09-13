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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 13 сентября 2015
Лацио
13.09.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
64'
А. Матри
73'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
90'
+2
Желтая карточка
М. Итурра
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Маури
83'
78'
Замена
Р. Агирре
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
73'
71'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
Ф. Андерсон
64'
56'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
А. Матри
️️️️
С. Лулич
56'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
8
Баста
26
Раду
29
Худт
33
Маурисио
19
Лулич
6
Маури
32
Катальди
16
Пароло
87
Кандрева
17
Кейта
4-3-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
28
Арто
6
Аднан
33
Коне
16
Итурра
88
Эденилсон
8
Фернандеш
91
Сапата
77
Теро
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
6
Маури
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
6
Маури
19
Лулич
21
Матри
21
Матри
19
Лулич
8
Фернандеш
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
10
Ди Натале
77
Теро
33
Коне
17
Агирре
17
Агирре
33
Коне
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
11
Равель Моррисон
АП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Лацио - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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