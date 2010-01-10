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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 10 января 2010
Удинезе
10.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
27'
А. Ди Натале
16'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
Желтая карточка
Ф. Фирмани
Замена
К. Брокки
️️️️
Р. Баронио
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Пепе
Замена
Г. Сикейра
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
С. Маури
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Р. Баронио
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Замена
А. Кода
️️️️
М. Домицци
14'
Желтая карточка
С. Сивилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
28
Стефен Макинва
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
6
Домицци
25
Сапата
8
Баста
3
Лукович
22
Исла
3
Пепе
23
Саммарко
88
Инлер
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
3-3-1-3
16
Муслера
2
Стендардо
26
Раду
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
33
Баронио
11
Коларов
4
Фирмани
10
Флоккари
9
Сарате
18
Рокки
23
Саммарко
6
Сикейра
6
Сикейра
23
Саммарко
6
Домицци
35
Кода
35
Кода
6
Домицци
3
Пепе
4
Санчес
4
Санчес
3
Пепе
18
Рокки
6
Маури
6
Маури
18
Рокки
33
Баронио
32
Брокки
32
Брокки
33
Баронио
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Удинезе - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
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