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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 02 декабря 2021
Лацио
02.12.2021, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
4 : 4
Завершен
Удинезе
34'
Ч. Иммобиле
51'
Педро
56'
С. Милинкович-Савич
79'
Ф. Ачерби
17'
Бету
32'
Бету
44'
Н. Молина
90+9'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
90'
+9
Желтая карточка
Б. Соппи
90'
+9
ГОЛ! 4:4!
Т. Арслан
Пас отдал
Ф. Форестьери
90'
+8
Желтая карточка
И. Удогие
87'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Самир
ГОЛ! 4:3!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Т. Башич
79'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Д. Катальди
78'
75'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Ж. Деулофеу
75'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Р. Бекао
69'
Вторая желтая
Н. Молина
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
64'
63'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
М. Яяло
63'
Замена
Т. Арслан
️️️️
И. Саксесс
Замена
Ш. Раду
️️️️
Ф. Андерсон
59'
Вторая желтая
Патрик
57'
ГОЛ! 3:3!
С. Милинкович-Савич
56'
53'
Желтая карточка
Н. Молина
ГОЛ! 2:3!
Педро
51'
44'
ГОЛ! 1:3!
Н. Молина
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
40'
Желтая карточка
Патрик
37'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
34'
32'
ГОЛ! 0:2!
Бету
Пас отдал
И. Саксесс
29'
Желтая карточка
Р. Бекао
17'
ГОЛ! 0:1!
Бету
Пас отдал
М. Яяло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
29
Лаццари
4
Патрик
15
Ачерби
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-3-1-3
16
Сильвестри
50
Бекао
33
Самир
18
Перес
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
18
Яяло
90
Саксесс
23
Бету
10
Деулофеу
32
Катальди
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
32
Катальди
7
Андерсон
26
Раду
26
Раду
7
Андерсон
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
50
Бекао
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
50
Бекао
10
Деулофеу
2
Соппи
2
Соппи
10
Деулофеу
90
Саксесс
30
Арслан
30
Арслан
90
Саксесс
18
Яяло
23
Пуссетто
23
Пуссетто
18
Яяло
33
Самир
45
Форестьери
45
Форестьери
33
Самир
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
93
Даниэле Паделли
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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