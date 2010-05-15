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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 15 мая 2010
Лацио
15.05.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
16'
Т. Хитцльшпергер
45'
С. Флоккари
53'
К. Брокки
30'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Замена
Р. Баронио
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
М. Диаките
Замена
Ф. Лоди
️️️️
С. Пепе
Замена
М. Диаките
️️️️
С. Дель Неро
Замена
Г. Сикейра
️️️️
К. Сапата
Желтая карточка
С. Сивилья
Замена
М. Сарате
️️️️
Т. Рокки
ГОЛ! 3:1!
К. Брокки
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Флоро Флорес
Вторая желтая
М. Исла
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
Т. Хитцльшпергер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Удинезе
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Рикардо Чара
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-3-3
46
Берни
3
Андре Диас
13
Сивилья
20
Бьява
5
Скалони
24
Ледесма
32
Брокки
0
Хитцльшпергер
10
Флоккари
18
Рокки
31
Дель Неро
3-2-2-3
22
Ромо
22
Исла
25
Сапата
6
Домицци
46
Ферронетти
26
Паскуале
3
Пепе
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
9
Флоро Флорес
31
Дель Неро
23
Диаките
23
Диаките
31
Дель Неро
32
Брокки
33
Баронио
33
Баронио
32
Брокки
18
Рокки
9
Сарате
9
Сарате
18
Рокки
9
Флоро Флорес
7
Куадрадо
7
Куадрадо
9
Флоро Флорес
25
Сапата
6
Сикейра
6
Сикейра
25
Сапата
3
Пепе
10
Лоди
10
Лоди
3
Пепе
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
33
Рикардо Чара
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикардо Чара
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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