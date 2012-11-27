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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 27 ноября 2012
Лацио
27.11.2012, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
17'
А. Гонсалес
31'
М. Клозе
59'
Эрнанес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
90'
+2
Желтая карточка
Майкосуэл
87'
Замена
Т. Арто
️️️️
А. Кода
Желтая карточка
Л. Цана
84'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Кандрева
82'
Замена
Л. Цана
️️️️
К. Ледесма
65'
ГОЛ! 3:0!
Эрнанес
59'
58'
Желтая карточка
А. Кода
Замена
Эрнанес
️️️️
Эдерсон
46'
46'
Замена
М. Ранеги
️️️️
Виллианс
Желтая карточка
К. Ледесма
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Маури
31'
24'
Замена
Г. Анджелла
️️️️
М. Домицци
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
С. Маури
17'
Пенальти не реализован!
К. Ледесма
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ОП
10
Эдерсон
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Виллианс
ЦП
70
Майкосуэл
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Федерико Жерарди
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
13
Сиани
39
Каванда
15
Гонсалес
6
Маури
10
Эдерсон
24
Ледесма
87
Кандрева
11
Клозе
3-4-2-1
23
Бркич
35
Кода
5
Данило
6
Домицци
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
88
Виллианс
7
Армеро
70
Майкосуэл
37
Перейра
10
Ди Натале
24
Ледесма
27
Цана
27
Цана
24
Ледесма
87
Кандрева
19
Лулич
19
Лулич
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Эдерсон
6
Домицци
33
Анджелла
33
Анджелла
6
Домицци
35
Кода
28
Арто
28
Арто
35
Кода
88
Виллианс
13
Ранеги
13
Ранеги
88
Виллианс
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
9
Федерико Жерарди
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
9
Федерико Жерарди
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
СПОРТ ПЛЮС 23:45 (прямая)
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