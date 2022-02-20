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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 20 февраля 2022
Удинезе
20.02.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
5'
Ж. Деулофеу
45'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Лацио
78'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Т. Башич
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
73'
72'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
70'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
Р. Перейра
️️️️
Т. Арслан
63'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
Б. Соппи
62'
Желтая карточка
Ж. Макенго
54'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Н. Перес
44'
Желтая карточка
Т. Арслан
28'
23'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Н. Перес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
20
Молина
15
Уолес
2
Соппи
30
Арслан
17
Макенго
23
Бету
10
Деулофеу
4-3-3
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
19
Башич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
9
Педро
10
Дзакканьи
7
Андерсон
2
Соппи
4
Зеегелар
4
Зеегелар
2
Соппи
30
Арслан
37
Перейра
37
Перейра
30
Арслан
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
19
Башич
28
Андерсон
28
Андерсон
19
Башич
9
Педро
77
Кабрал
77
Кабрал
9
Педро
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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